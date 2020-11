Roma, 27 novembre 2020- Non c'è pace per Senad Lulic. Il capitano della Lazio è fermo ai box dalla fine della scorsa stagione per un brutto problema alla caviglia dal quale si stava riprendendo, ma oggi la sua assenza a Formello non fa presagire nulla di positivo per il suo rientro in campo.

Cosa succede a Lulic?

Il centrocampista era quasi pronto per tornare a disposizione di Simone Inzaghi, ma la caviglia sinistra continua a giocargli brutti scherzi. L'infortunio era stato smaltito quasi al 100% ma nelle ultime ore Lulic ha accusato nuovamente problemi che rimanderanno ancora di qualche settimana il rientro nella lista dei convocati. Da valutare ancora le sue condizioni da parte dello staff medico, ma la Lazio gli ha concesso un lasciapassare per volare in Svizzera per effettuare dei controlli proprio alla caviglia

Un anno dall'infortunio

Quello di Lulic è un vero e proprio calvario che sembra non aver fine. Il capitano biancoceleste lo scorso febbraio aveva subito un bruttissimo infortunio che lo ha costretto a stare a casa per tutta la stagione. Dopo mesi di cure e terapie il bosniaco era riuscito a reagire e a mettere nel mirino il grande obiettivo di quest'anno, ossia tornare nel minor tempo possibile. Ma a quasi un anno da quel terribile giorno non ci sono ancora buone notizie per lui: il nuovo problema alla caviglia sinistra allunga ancora di più i tempi di recupero e Lulic dovrà ancora una volta trovare la forza per rialzarsi e riprendere per mano la sua Lazio.

