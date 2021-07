Roma, 20 luglio 2021 - La Lazio scende in campo per la seconda amichevole stagionale ad Auronzo di Cadore: contro il Fiori Barp Mas la partita è terminata sull'11-0 con buonissime prove da parte di Luis Alberto e Milinkovic che si mostrano pienamente all'interno degli schemi di Maurizio Sarri.

La partita

La maggior parte dei gol arriva nel primo tempo: Felipe Anderson la sblocca in avvio, prima di lasciare la scena a Luis Alberto. Lo spagnolo si rende protagonista di una tripletta, con gol al 19', al 38' e al 45'. Nel mezzo anche la doppietta di Felipe Caicedo, più la splendida rete di sinistro di Elseid Hysaj, che dopo essere stato difeso pubblicamente dalla società ha trovato una buonissima prova individuale per dimostrare di essere pienamente sereno in questa nuova avventura. Nel secondo tempo invece prima gol di Adam Marusic, poi Akpa Akpro e la doppietta di Muriqi per completare l'11-0 finale.

Le indicazioni

Le cose miglior della partita si sono viste dai piedi di Luis Alberto e Milinkovic. Le due stelle del centrocampo biancoceleste hanno fatto vedere di aver perfettamente capito gli schemi del proprio allenatore, tanto da trovarsi a meraviglia con combinazioni strette e una nuova maniera di impostare l'azione, anche se la dimensione dell'avversario concedeva veramente ampie libertà. Molto bene anche Felipe Anderson che dopo aver trovato la via del gol nella precedente amichevole, è riuscito a segnare anche in questo test, peraltro il gol che ha sbloccato la partita.

