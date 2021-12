Roma, 25 dicembre 2021 - La Lazio pensa a come rinnovare la difesa: la situazione di Francesco Acerbi al momento è delicata e non si esclude che il centrale difensivo possa lasciare il club già in questa sessione. La sua stagione ha avuto delle difficoltà nel passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro, e negli ultimi tempi il clima anche con la tifoseria non è stato dei migliori, tanto che la sua partenza potrebbe essere anticipata.

Acerbi possibile partente

La partenza di Acerbi è comunque tutt'altro che scontata: rimane uno dei giocatori simbolo di questa epoca della Lazio e separarsi non è una cosa immediata. C'è però chi sta monitorando questa situazione, con il Napoli che potrebbe essere il club maggiormente interessato al giocatore: la partenza di Manolas, associata al periodo in cui Koulibaly sarà in Coppa d'Africa, rende necessario l'acquisto di un difensore, e la soluzione Acerbi per costi ed esperienza potrebbe essere un'opzione più che valida. La Lazio a quel punto dovrebbe fare una scelta e in caso di partenza, anche per una rosa non particolarmente lunga, trovare un sostituto disponibile sul mercato

Opzione Godin

Diego Godin sarebbe il primo profilo sondato: l'uruguaiano è stato fatto fuori dal Cagliari di Mazzarri ed è in cerca di una nuova squadra. la sua esperienza potrebbe farlo integrare rapidamente e porrebbe rimedio alla perdita di un giocatore come Acerbi che è stato la guida della difesa nelle ultime stagioni. Come tempi l'operazione sarebbe anche rapida visto che il Cagliari sta cercando di piazzarlo con grande fretta.

