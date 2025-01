Calciomercato Lazio, ceduti Acerbi e Akpa Akpro. Si pensa a un ultimo colpo sul gong

Roma, 1 settembre 2022 - Si è sbloccato anche il mercato in uscita della Lazio. A poche ore dalla chiusura definitiva di tutte le trattative i biancocelesti sono riusciti a salutare Akpa Akpro e Francesco Acerbi, considerati ormai esuberi da Maurizio Sarri. Entrambi hanno salutato oggi la capitale, mentre sul fronte delle entrate Tare potrebbe piazzare un ultimo colpo proprio sul gong per accontentare il suo allenatore.

Due giocatori ai saluti

Ormai era solo questione di tempo prima della cessione dei due giocatori. Francesco Acerbi si è accasato all'Inter dopo una lunghissima trattativa che rischiava anche di saltare. Il difensore ha già firmato il suo contratto con i nerazzurri e si attende soltanto l'ufficialità del suo addio definitivo. Una situazione identica a quella di Akpa Akpro che invece aveva meno mercato rispetto al suo collega: fin qui non erano arrivate offerte per lui, ma oggi è stato ufficializzato il suo passaggio all'Empoli a titolo temporaneo.

Un colpo sul gong

Sul fronte delle entrate invece potrebbe esserci qualche novità last minute. La richiesta di Sarri resta sempre quella di un nuovo terzino sinistro ma fin qui sono sfumati tutti gli obiettivi inseguiti dalla Lazio. Ecco perché nell'ultimo giorno di mercato la dirigenza sta lavorando a un ultimo nome che possa coprire questa lacuna. Tra le idee c'era anche quella di ingaggiare lo svincolato Ghoulam, ma il nome che più convince è quello di Simone Bastoni dello Spezia, anche se sarà difficile convincere la squadra ligure proprio alla fine del mercato, quando non c'è la possibilità di ingaggiare un sostituto.

