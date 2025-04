Il pugno di Mario Vargas Llosa a Gabriel Garcìa Marquez: la lite che chiuse una storica amicizia

Lima, 14 aprile 2025 – Romanziere di fama, premio Nobel per la Letteratura, saggista. Nel corso della sua vita, però, Mario Vargas Llosa, morto all’età di 89 anni, è stato anche protagonista di polemiche. Una delle più note fu la rottura della sua lunga amicizia con Gabriel Garcìa Marquez, sul quale aveva scritto anche la tesi che gli fece ottenere il dottorato all'Università Complutense di Madrid.

Lo scrittore peruviano, quasi un boxeur cresciuto in un'accademia militare (la Leoncio Prado di Lima) sferrò un pugno a Gabo in un cinema di Città del Messico, mandandolo al tappeto. Era il 1976. I motivi di questa aggressione non sono mai stati chiariti, per un accordo tra i due. Ma l'ipotesi è che Garcia Marquez abbia consigliato alla seconda moglie di Vargas Llosa, Patricia, di separarsi dopo l'infedeltà del marito.

La versione romanzesca dell’episodio incriminato racconta di una notte alcolica tra i due. El Mundo, anni fa, ha ricostruito la vicenda spulciando le biografie dei due scrittori e interrogando gli amici. Secondo il quotidiano spagnolo, Gabriel Garcìa Marquez diede un passaggio in auto a Patricia (che di Vargas Llosa era anche cugina) per prendere un aereo che da Barcellona doveva portarla dal marito a Lima. La donna temeva di perdere l'aereo, ma l'amico le disse: "Non ti preoccupare, se lo perdi montiamo una 'fiesta' noi due". Alla fine Patricia non prese quel volo e ritornò in albergo con lo scrittore colombiano, per poi raccontare tutto al coniuge. “È un problema di Mario e dei pettegolezzi che gli ha raccontato Patricia”, fu il commento di Gabo, che si portò nella tomba il segreto di quella lite.

Per la cronaca, Mario Vargas Llosa e Patricia si separarono nel 2015, dopo cinquant'anni di matrimonio e tre figli, quando divenne pubblica la relazione di lui con Isabel Preysler, vedova dell'ex ministro spagnolo Miguel Boyer nonché ex moglie del cantante Julio Iglesias. Mario e Patricia ritornarono insieme nel 2023 e con lei ritornò a vivere in Perù.