Juventus-Napoli, Allegri: “Obiettivo secondo posto. Rabiot straordinario”

Torino, 22 aprile 2023 - Dopo la restituzione (momentanea) dei 15 punti che si era vista sottrarre per il caso plusvalenza, la Juventus è tornata a respirare aria di Champions League, balzando al terzo posto in graduatoria. Adesso l'obiettivo - al netto di ciò che accadrà fuori dal campo - diventa quello di chiudere il campionato almeno in seconda posizione, dato che il Napoli pare ormai irraggiungibile. Proprio gli azzurri, lontani 16 lunghezze rispetto ai bianconeri, sono il prossimo avversario della truppa di Massimiliano Allegri, che li ospita all'Allianz Stadium nel Sunday Night della 31esima giornata di Serie A.

Gli avversari

"Affrontiamo un Napoli che si sta avviando a vincere lo Scudetto, che ha fatto e sta facendo un campionato straordinario, che sta vincendo con merito - le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa - Domani sarà difficile, giochiamo contro una squadra forte, cosa che ha dimostrato in Italia e in Europa, che è uscita dalla Champions giocando bene e ora vorrà fare punti per chiudere lo Scudetto, è in ottima condizione fisica e mentale e vorrà rifarsi dell’eliminazione. Dovremo fare una bella partita, sapendo che per noi da ora alla fine ci sono gare in cui cercare di fare più punti possibili per rimanere nelle prime quattro, col secondo posto come obiettivo".

Dal Napoli al Napoli

Rispetto al 5-1 incassato nel match d'andata, ne è passata di acqua sotto i ponti in casa Juventus. "Dalla gara dell’andata abbiamo dovuto resettare tutto, facendo uno sforzo mentale e riadattandoci a una nuova classifica, da risalire piano piano, con Europa League e Coppa Italia nel frattempo. In questo periodo abbiamo fatto un grande lavoro, trovando un equilibrio, con una crescita di tutti i giocatori, ma quello che è stato fatto bene, ora deve essere fatto meglio, puntando a raggiungere le finali e cercando di superare la Lazio in campionato".

Rotazioni

A proposito di finali: la prossima settimana la Vecchia Signora avrà la chance di guadagnarsi il pass per quella di Coppa Italia. Un appuntamento, quello al Meazza contro l'Inter, di cui Allegri dovrà necessariamente tenere di conto nella scelta della formazione anti-Napoli. Così come andranno considerate le condizioni della squadra dopo l'impegno in Europa League con lo Sporting Lisbona. "Siamo tornati ieri pomeriggio, ci siamo allenati, adesso recuperiamo energie per questa meravigliosa partita, con tanta voglia di arrivare bene fino in fondo. Bremer sta bene, ma valuterò per domani, giocherà comunque uno fra Rugani e Bonucci - afferma il tecnico livornese - De Sciglio è a disposizione, su Chiesa devo vedere come ha recuperato. Noi vogliamo arrivare ad avere giocato un totale di 58 partite, che è il massimo possibile in stagione, arrivando in due finali. Sarebbe importante vincere domani e poi pensare a mercoledì, valuterò come far girare un pò la squadra".

La crescita di Rabiot

Chi dovrebbe titolare anche domani è un Adrien Rabiot salito - con il gol a Lisbona - a quota 11 sigilli in stagione. "Rabiot è cresciuto molto, l'ho detto l'altro giorno dopo la partita, io credo che abbia ancora margini di miglioramento soprattutto nella distribuzione verticale del gioco e nel tiro da fuori. Nonostante abbia ancora tanto lavoro da fare, sta facendo una stagione straordinaria. In attacco è un momento in cui c’è qualche difficoltà, sono meno fortunati nel fare gol, ma abbiamo attaccanti forti, torneranno a segnare da qui a fine stagione".

