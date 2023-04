Calciomercato Napoli, per Osimhen il Psg pronto a fare follie. L’offerta su tavolo di De Laurentiis

Roma, 22 aprile 2023 - Victor Osimhen protagonista numero 1 del calciomercato europeo. Alla vigilia di Juventus-Napoli, in prima fila per l'attaccante nigeriano si posiziona l'immancabile Psg. Secondo Football Insider, la nuova follia di mercato di Nasser Al-Khelaifi, presidente del club francese, è riassumibile in una cifra: 150 milioni di euro. Questa la somma che i parigini sono pronti a offrire ad Aurelio De Laurentiis per mettere le mani su Osimhen, autentico trascinatore della squadra di Luciano Spalletti nella corsa verso uno scudetto sempre più prossimo a diventare ufficiale.

Con questa mossa il Psg avrebbe sorpassato il Chelsea nella corsa al bomber azzuro: il club di Stamford Bridge si era fermato infatti a 100 milioni di sterline. Dopo l'assalto lanciato del Psg, i Blues però sarebbe pronti a contrattaccare ed a partecipare a un'asta che, considerando anche l’interesse del Manchester United, è ormai pronta a partire. Almeno per il momento però il Psg è in pole con il Chelsea come diretta rivale, ma con un grande problema: nella prossima stagione non giocherà la Champions, una vetrina a cui difficilmente Osimhen sarà pronto a rinunciare.