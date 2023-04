Sentenza Juve, oggi la decisione. Le ultime notizie live

Roma, 20 aprile 2023 – È attesa per oggi la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dalla Juventus contro la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d'Appello Figc per il caso plusvalenze. Il club e i tifosi bianconeri hanno visto aumentare la fiducia visto che è stato il procuratore generale, Ugo Taucer, a ravvisare elementi da ridiscutere nel -15, ritenuto eccessivo, che il 20 gennaio ha portato alla stangata nei confronti della Signora. Il nodo è la "mancata lealtà" codificata dall'Articolo 4 e attribuita alla Juve, ma che gli stessi legali non ritengono coerente con gli elementi portati dall'accusa. Questi ultimi, nella sostanza, ritenuti invece congrui dal pg. Due i possibili scenari: il rinvio del procedimento alla Corte Federale d'Appello, o l'annullamento definitivo della penalità. La Juve, poi, dovrà affrontare extra campo anche il filone stipendi: la fine delle indagini della giustizia sportiva è stata notificata lo scorso 12 aprile.

16:17 Attesa la sentenza Fonti confermano che con alta probabilità il verdetto del Collegio di Garanzia Coni arriverà entro oggi. Nel frattempo la Juventus è a Lisbona dove alle 21 si gioca l’accesso alle semifinali di Europa League con lo Sporting. 20-04-2023 17:09:00 Giudici in camera di consiglio I cinque giudici del Collegio di Garanzia del Coni sono ancora in camera di consiglio, ma è attesa a breve la decisione sul ricorso della Juve. Dopo il rinvio di ieri, si erano diffuse voci su una loro spaccatura, suggerite dal fatto che due di loro avevano lasciato prima degli altri l'aula di udienza nella capitale.