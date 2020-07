Milano, 12 luglio 2020 - L'Inter proverà domani sera a guadagnare terreno sulle rivali. La Lazio è stata sconfitta in casa dal Sassuolo, mentre Juve e Atalanta hanno impattato 2-2 nel big match di giornata. Per Conte, dopo le voci di una possibile separazione dall'Inter a fine stagione, qualche dubbio di formazione soprattutto in attacco dove Romelu Lukaku non è al meglio.

GIOCA SANCHEZ? - Il belga Romelu Lukaku è uscito malconcio dalla sfida di Verona, qualche acciacco muscolare per l'attaccante più un piccolo problema di lombalgia, la sua presenza domani sera è in dubbio e Alexis Sanchez scalda i motori. Il cileno potrebbe fare coppia con Lautaro Martinez. Sulla trequarti dovrebbe toccare ancora a Eriksen, mentre in mediana Vecino è l'indiziato a fare coppia con Brozovic, che sarà in campo dopo il caso del ritiro della patente che gli è costato una cara multa. Gli esterni dovrebbero essere Candreva e Biraghi. In difesa invece spazio al terzetto titolare Skriniar, De Vrij, Bastoni. Nel Toro probabile il 3-4-2-1 con Izzo, Nkoulou e Lyanco davanti a Sirigu, De Silvestri e Ansaldi larghi, Meite e Rincon in mezzo. Davanti c'è la squalifica di Zaza, Longo dovrebbe schierare Verdi ed Edera a supporto di Belotti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Vecino, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro. All. Conte.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Verdi, Edera; Belotti. All. Longo.

ORARI TV - Calcio d'inizio alle ore 21.45 a San Siro con diretta esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202), live streaming su Sky Go.