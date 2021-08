Torino, 27 agosto 2021 - Alla prima senza Cristiano Ronaldo, la Juventus ospita l'Empoli all'Allianz Stadium. I tre punti sono d'obbligo per i bianconeri dopo il mezzo passo falso di Udine e gli ultimi giorni convulsi vissuti alla Continassa. C'è il rischio che l'addio di CR7 lasci qualche strascico, ma Massimiliano Allegri è stato chiaro nella conferenza stampa della vigilia: non ci sono scuse, quelle sono per i perdenti. Ecco perché ci si aspetta una prova rabbiosa da parte dei piemontesi. Osservati speciali Paulo Dybala, grande protagonista alla Dacia Arena con un gol e un assist, e Alvaro Morata, entrambi chiamati a non far rimpiangere Ronaldo, in attesa che arrivino novità dal mercato.

Qui Juve

Diversi dubbi per Allegri nello scegliere la prima formazione del post Ronaldo. Nonostante gli erroracci di Udine, in porta toccherà ancora a Szczesny. Davanti a lui ecco la coppia centrale de Ligt-Bonucci e Cuadrado e Alex Sandro da terzini. Possibile esordio dal primo minuto per Locatelli, alla luce dell'infortunio occorso a Ramsey. Le alternative all'ex Sassuolo come vertice basso sono rappresentate da Bentancur e Danilo. L'uruguaiano sarà certamente titolare, nella posizione di regista o di mezz'ala, e pure il brasiliano è annunciato nell'undici di partenza. In avanti Chiesa e Dybala sono sicuri del posto, mentre è ballottaggio fra Kulusevski e Morata.

Qui Empoli

Reduce dal ko interno per 3-1 con la Lazio, la squadra di Aurelio Andreazzoli si presenta a Torino con il modulo 4-3-1-2 e con un solo assente (Parisi). Due sostanzialmente i dubbi per il tecnico ex Roma: Luperto o Romagnoli in difesa e Ricci o Stulac come playmaker. Per il resto, Bajrami agirà nuovamente da trequartista alle spalle del tandem composto da Cutrone e Mancuso, con Pinamonti pronto a subentrare a partita in corso.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Danilo, Bentancur; Chiesa, Dybala, Kulusevski. All. Allegri.



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All. Andreazzoli.

Orario, tv e streaming

La sfida dell'Allianz Stadium è in programma per sabato 28 agosto alle 20:45 e verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

Leggi anche: Udinese-Venezia 3-0