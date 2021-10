Roma, 25 ottobre 2021 - In Serie A il giudice sportivo ha squalificato per una giornata gli allenatori Gian Piero Gasperini, Atalanta, Luciano Spalletti, Napoli, José Mourinho, Roma, e Simone Inzaghi, Inter.

Tutti e 4 i tecnici, espulsi ieri durante le partite della nona giornata di campionato, dovranno seguire il decimo turno, in programma da martedì a giovedì, dalle tribune.

Gasperini è stato squalificato "per una giornata effettiva di gara ed ammonizione (prima sanzione) ed ammenda di euro 5.000,00 per avere, al 46° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Per Spalletti una "squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di euro 5.000,00 per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento ironico, rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose".

Inzaghi "per avere al 43° del secondo tempo contestato platealmente e con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Infine Mourinho "per doppia ammonizione".

I sostituti

Mou nella trasferta di Cagliari, sarà sostituito in panchina da Joao Sacramento, 32 anni, al fianco di José fin dall'esperienza al Tottenham. A sostituire Spalletti in Napoli-Bologna sarà Marco Domenichini, 63 anni, al fianco dell'allenatore toscano fin dall'incarico all'Empoli nella stagione 1997/98.

Al posto di Simone Inzaghi nella trasferta contro l'Empoli ci sarà Massimiliano Farris, classe 1971, fedelissimo dell'ex Lazio dal 2016. A sostituire il Gasperini invece sarà Tullio Gritti, 63 anni, con il tecnico piemontese dai tempi del Genoa.



