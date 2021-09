Bologna, 20 settembre 2021 - Sarà Michael Fabbri ad arbitrare Fiorentina-Inter, big match di Serie A in programma per il turno infrasettimanale. Sono state diramate tutte le designazioni per la quinta giornata del campionato italiano di calcio, che inizierà martedì 21 settembre e si protrarrà per tre giorni. Ad aiutare Fabbri al VAR nel match tra i viola e i nerazzurri ci sarà Maresca. Il Milan affronterà il Venezia e sarà arbitrato da Pezzuto, con Banti al VAR; per Atalanta-Sassuolo ci sarà Massa, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Perrotti e dal VAR Giacomelli. Rapuano si occuperà di Roma-Udinese assieme a Chiffi, mentre Spezia-Juventus andrà ad Aureliano con Mazzoleni alla VAR Room.



Di seguito tutte le designazioni:



Atalanta-Sassuolo: arbitra Massa, assistenti Valeriani-Perrotti. Var Giacomelli, Avar Meli.



Bologna-Genoa: arbitra Fourneau, assistenti Paganessi-Capaldo. Var Banti, Avar Lo Cicero.



Cagliari-Empoli: arbitra Di Bello, assistenti Bindoni-Margani. Var Doveri, Avar Preti.



Fiorentina-Inter: arbitra Fabbri, assistenti Costanzo-Passeri. Var Maresca, Avar Carbone.



Milan-Venezia: arbitra Pezzuto, assistenti Longo-Bercigli. Var Banti, Avar Alassio.



Roma-Udinese: arbitra Rapuano, assistenti Ranghetti-Scatragli. Var Chiffi, Avar Di Vuolo.



Salernitana-Hellas Verona: arbitra Irrati, assistenti Liberti-Yoshikawa. Var Ghersini, Avar Imperiale.



Sampdoria-Napoli: arbitra Valeri, assistenti Galetto-Rossi. Var Di paolo, Avar De Meo.



Spezia-Juventus: arbitra Aureliano, assistenti Cecconi-Pagliardini. Var Mazzoleni, Avar Bresmes.



Torino-Lazio: arbitra Abisso, assistenti Tegoni-Vono. Var Orsato, Avar Vivenzi.



