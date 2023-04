Cori razzisti nel derby, un turno alla Curva Sud laziale. Ma con sospensione

Roma, 4 aprile 2023 - I tifosi della Lazio messi alla prova dal Giudice Sportivo. Infatti "per cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma" nel derby del 19 marzo scorso, la Curva Sud dei biancocelesti incassa un turno di squalifica, ma con sospensiva per un anno. Fermo che se si ripeteranno casi simili le sanzioni potrebbero raddoppiare.

Il Giudice Sportivo ha scritto: "Considerata, in particolare, l'obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percezione", considerata anche "la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell'ordine nell'attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni". Quindi ha deliberato "di sanzionare la Soc. Lazio con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Curva Nord' privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell'art. 28, comma 7, CGS con l'esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".

Altre sanzioni

Calciatori: squalificato per un turno Murillo (Sampdoria), Tonelli (Empoli), Pereyra (Udinese), Amrabat (Fiorentina), De Paoli (Verona), Blin (Lecce), Caprari (Monza), Kean (Juventus), Toloi (Atalanta). Tecnici: un turno a Bertolini (Empoli). Società: ammende a Roma (8.000 euro per i cori contro Stankovic), Verona (5.000 euro), Cremonese (4.000 euro), Napoli (3.000 euro).