Milano, 3 luglio 2020 - Alla vigilia del delicato match contro la Lazio il Milan si trova di nuovo a fare i conti con il problema infortuni: gli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina Samu Castillejo – uscito anzitempo durante la gara giocata dai rossoneri contro la Spal – hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della gamba destra che, come ha fatto sapere il club rossonero in un comunicato ufficiale, verrà rivalutata tra circa una settimana.



Scontata quindi l’assenza dello spagnolo domani contro i capitolini, ma è altamente probabile che Castillejo, autore fino a questo momento di un’eccellente stagione e divenuto molto prezioso nello scacchiere di Pioli, possa restare ai box almeno per un paio di settimane, saltando così anche i big match contro Napoli e Juventus. Al suo posto sulla corsia destra potrebbe quindi subentrare già domani Alexis Saelemaekers che ha decisamente ben figurato già contro la Spal dopo aver rilevato proprio l’esterno ex Villareal.



