Barcellona, Xavi: "Ritorno di Messi impossibile. Vedremo in futuro"

Dallas, 26 luglio 2022 - Il Barcellona sogna il ritorno di Lionel Messi, ma Xavi frena l'entusiasmo. La separazione tra i blaugrana e il fenomeno argentino non è stata ancora digerita dai tifosi, ai quali il numero 10 albiceleste ha regalato trofei ed emozioni per tantissimi anni. La conclusione, brusca e inaspettata, del rapporto tra la Pulce e il club riecheggia ancora tra le mura del Camp Nou. A questo riguardo, il presidente Laporta ha lasciato aperta la porta per un ritorno di Messi, in un'intervista rilasciata solamente qualche giorno fa: "Il capitolo Messi-Barcellona è ancora aperto. Io mi sento in debito con lui e spero possa esserci un finale più bello di quello che c'è stato". A rallentare è stato, però, Xavi Hernandez, tecnico del Barça che alla vigilia della sfida con la Juventus negli Stati Uniti ha raffreddato i bollenti spiriti dei supporters.

Xavi: "Impossibile un ritorno di Messi"

Xavi, a differenza del suo stesso presidente, ha chiuso qualsiasi spiraglio per un possibile ritorno della Pulce: "È impossibile. Ha un contratto con il Paris Saint-Germain e non ha senso parlare di lui adesso, anche se è il miglior giocatore del mondo e della storia". La scadenza del contratto con i parigini, prevista per la prossima estate, potrebbe però aprire delle possibilità: "Il presidente Laporta ha già dichiarato che tutti speriamo come la storia di Leo e del Barça non sia conclusa" ha proseguito il tecnico. "Vedremo in futuro, ma ora devo parlare dei nostri giocatori".



