Roma, a Bergamo caccia alla terza vittoria di fila in campionato. Tutti i numeri del match contro l’Atalanta

Roma 22 aprile 2023 - Non c'è un attimo per tirare il fiato in casa Roma, superato l'ostacolo Feyenoord all'ultimo respiro, con una partita terminata solo ai supplementari, i giallorossi lasciano l'Olimpico e volano a Bergamo per affrontare l'Atalanta. Con la sospensione dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus, la Roma siede ora quarta in classifica con 56 punti, mentre l'Atalanta è sesta a quota 49. Per i capitolini un incontro da vincere per rafforzare la posizione che varrebbe la Champions League il prossimo anno, mentre i ragazzi di Gasperini hanno bisogno di un successo per tornare a insidiare le zone più nobili della classifica e rilanciare le proprie ambizioni europee.

La Roma è reduce da tre successi consecutivi in campionato, mentre gli orobici hanno collezionato appena 8 punti nelle ultime 8 partite (due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte). La Roma al momento ha ottenuto 25 punti in 15 partite giocate lontano dall'Olimpico, per una media di 1,67 punti, rendimento che gli vale il quarto posto in questa particolare classifica. L'Atalanta in casa vanta invece appena il decimo rendimento assoluto, non per media punti, tra le mura amiche, frutto di 21 punti ottenuti in 14 match (1,5 a partita)

Le partite giocate in Serie A tra i due club sono 121, con un bilancio pesantemente a favore dei giallorossi che vantano quasi il doppio dei successi rispetto ai bergamaschi. Per 54 volte la Roma ha vinto, contro i 29 successi degli orobici, mentre sono 38 i pareggi che completano lo score. In Lombardia sono 19 i successi della formazione ospite, con 20 pareggi e 21 vittorie della squadra di casa.

Nel confronto diretto tra José Mourinho e Gian Piero Gasperini, il tecnico lusitano vanta 5 vittorie sul collega, mentre sono due i pareggi e una sola la vittoria del tecnico atalantino. In totale l'allenatore giallorosso ha affrontato l'Atalanta sette volte, superandola in 4 occasioni, con 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Gasp invece ha sfidato la bellezza di 28 volte i giallorossi, venendo battuto la metà delle volte, con 9 successi e 5 pareggi che completano il bilancio.

Il capocannoniere della sfida è Luis Muriel, che contro la Roma ha segnato per ben 8 volte, il doppio di qualunque altro marcatore in questo incontro. Lo seguono Andrea Belotti e Duvan Zapata a quota 4, poi ci sono Tammy Abraham, Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala a 3, mentre sono ben undici in totale gli altri marcatori che hanno segnato all'avversaria di turno.

Calciomercato: Villareal su Llorente, ipotesi Morata

Arrivato a gennaio in prestito dal Leeds United, poco alla volta Diego Llorente ha iniziato a ritagliarsi spazio nella rosa romanista. Contro il Feyenoord all'Olimpico ha giocato fin qui la sua migliore prestazione, mettendo in dubbio lo status di Ibanez. I giallorossi vantano un diritto di riscatto fissato a 18 milioni sul giocatore. Una cifra elevata che i romanisti non sembrano intenzionati a spendere per il difensore classe '93. Tiago Pinto e gli uomini mercato della Roma stanno lavorando a ottenere un possibile sconto sul cartellino, ma questa operazione potrebbe essere messa in pericolo dall'interesse del Villareal per il ventinovenne, con il club della Comunità Valenciana che punta a riportare in Spagna il difensore.

Sempre dalla Spagna però arriva la voce che vorrebbe i giallorossi molto interessati ad Alvaro Morata. Il giocatore è in uscita dall'Atletico Madrid e sarebbe già in contatto con il MIlan, interessato a ingaggiarlo per la prossima stagione. Il Nazionale spagnolo sarebbe un'alternativa per i giallorossi in caso prende quota l'idea di cedere Abraham per fare cassa.