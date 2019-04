Bergamo, 25 aprile 2019 - Atalanta e Fiorentina decideranno stasera (inizio alle 20.45, diretta in tv su Rai 1) la seconda finalista della Coppa Italia. Dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata, in una delle partite più spettacolari dell’intera stagione, i viola hanno bisogno solo di una vittoria per passare il turno, mentre Gasperini può accontentarsi anche di un pari con non più di due gol per parte. Le due squadre arrivano, seppure in modo diverso, lanciate a questo appuntamento: la Fiorentina arriva a questa semifinale dopo una Coppa Italia da grande protagonista con la goleada alla Roma come punto più alto della stagione viola, mentre l’Atalanta arriva dalla vittoria di Napoli che è valsa il quarto posto. Stadio tutto esaurito ed entusiasmo alle stelle. A seguito dei viola oltre 2.300 tifosi. Ieri sera la Lazio ha battuto il Milan a San Siro accedendo alla sfida per il titolo. La finale di Coppa Italia è in programma mercoledì 15 maggio all’Olimpico di Roma.

Atalanta-Fiorentina, la semifinale in diretta dalle 20.45

Le formazioni ufficiali

Atalanta: Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini.

Fiorentina: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Muriel, Mirallas. All. Montella

Arbitro: Calvarese di Teramo

DELLA VALLE - Nel ritiro della Fiorentina è arrivato oggi Diego Della Valle. Il patron viola ha parlato alla squadra, incoraggiando i giocatori in vista della partita di stasera. Quindi è ripartito. Con la squadra è rimasto invece il fratello e presidente Andrea, già a fianco della Fiorentina da ieri sera.

Questa mattina il Patron Diego Della Valle ha raggiunto il Presidente Andrea Della Valle nel ritiro della Fiorentina a Bergamo. Ha parlato con la squadra incoraggiandola in vista dell'importante sfida di questa sera.

Rifinitura in corso

