LeBron James, 38 anni e non sentirli. Il re della Nba trascina i Lakers ai playoff con numeri record

Roma, 25 aprile 2023 - Ventidue punti e venti rimbalzi, più sette assist contro Memphis. L'Nba è sempre il regno di LeBron James, che a 38 an ni e mezzo continua a trascinare i suoi Lakers, ora sul 3-1 nel primo turno di playoff grazie al contributo fondamentale del 'King' di Akron, che manda i suoi all'overtime e li porta alla vittoria per 117-111. James diventa il giocatore più anziano della Nba a collezionare in una gara della post season almeno venti punti e venti rimbalzi, battendo nella statistica niente meno che la leggenda Wilt Chamber l ain.

LeBron può chiudere già la serie domani contro i Grizzlies, trovando poi la vincente di Kings-Warriors (ora sul 2-2). I Lakers, arrivati ai playoff solo attraverso la strettoia dei play-in, si rilanciano alla grande a Ovest. "A un certo punto LeBron ha preso il sopravvento", la semplice spiegazione della vittoria da parte di Anthony Davis, l'altra stella dei gialloviola di Los Angeles.

Sempre nella notte, la fantastica prestazione da 56 punti di J i mmy Butle r nel 119-114 dei suoi Miami Heat sui Milwaukee Bucks di Antetokounmpo, ora sotto 3-1 nella serie e con le spalle al muro. Non si finisce mai di stupirsi di Butler, uno che quando si alza il livello della sfida riesce sempre a superarsi. Un leader, a dir poco. Ha trentatre anni, può migliorare ancora: LeBron ne ha cinque in più.