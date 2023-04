NBA, un leggendario Butler porta gli Heat sul 3-1. I Lakers non fanno sconti ai Grizzlies

Los Angeles (Stati Uniti), 25 aprile 2023 – Il ritorno in campo di Giannis Antetokounmpo – che ha risolto i problemi alla schiena accusati nel match d’esordio della serie – non è stato sufficiente ai Milwaukee Bucks per cambiare rotta e fermare la corsa dei Miami Heat che, tra le mura amiche del Caseya Center, si sono imposti per 119-114 sulla franchigia del Michigan e hanno messo a segno il punto del 3-1 nella serie. Un successo su cui c’è la firma inconfondibile di un leggendario Jimmy Butler: il fuoriclasse degli Heat (orfani fino al termine della stagione di Victor Oladipo, messo ko da un infortunio al tendine) ha infatti chiuso la gara con 56 punti (19/28 al tiro) conditi con 9 rimbalzi e 2 assist, mettendo a segno il massimo bottino in carriera – ma anche il record di punti ai playoff di un giocatore degli Heat – ed issandosi al quarto posto delle migliori prestazioni individuali ai playoff, al seguito di giocatori del calibro di Wilt Chamberlain, Michael Jordan e Charls Barkley. Sul fronte opposto non sono invece bastati i 36 punti e 11 rimbalzi di Brook Lopez e la tripla doppia di Giannis Antetokoumpo, il quale ha chiuso la gara con 26 punti, 13 assist e anche 10 rimbalzi. Sottotono, sempre in casa Bucks, Khris Middleton, il quale si è fermato a 14 punti con un insufficiente 4/12 dal campo. Miami ha provato a partire forte grazie ai 22 punti segnati nei primi 12 minuti da un Jimmy Butler subito scatenato, ma Milwaukee ha avuto la forza di tenere il passo almeno fino alla quarta frazione, nella quale il numero 22 degli Heat si è nuovamente scatenato segnando altri 21 punti e contribuendo al parziale di 13-0 che ha definitivamente spaccato in due il match.

LeBron James spinge i Los Angeles Lakers sul 3-1

Grandi emozioni anche alla Crypto.com Arena di Los Angeles dove i Lakers si sono imposti per 117-111 dopo un supplementare sui Memphis Grizzlies e si sono portati avanti 3-1 nella serie. I gialloviola sono stati protagonisti di una grande prestazione corale, testimoniata dall’intero quintetto finito in doppia cifra per punti segnati: la palma di miglior realizzatore del match è andata all’eroe di gara 1 Austin Reaves, che ha chiuso a quota 23 punti, ma è stata a dir poco sensazionale la prova di LeBron James che ha mandato a bersaglio 22 punti, ai quali ha anche aggiunto la bellezza di 20 rimbalzi catturati e 7 assist distribuiti ai compagni. Nelle file dei gialloviola, sono poi risultati preziosi anche i contributi di D’Angelo Russell (17 punti) e i 15 di Jarred Vanderbilt. In casa Memphis, invece, il migliore non è stato il “solito” Ja Morant (che ha comunque portato a casa un bottino di 19 punti) ma Desmond Bane, il quale si è spinto fino a quota 36 aggiungendoci anche 7 rimbalzi e 3 assist. I gialloviola hanno provato a schiacciare sull’acceleratore già tra primo e secondo quarto conquistando un vantaggio di ben 15 lunghezze (38-53), ma dall’altra parte è arrivata la risposta di Memphis che, sospinta da Bane, ha risalito la china fino a portarsi a -2 all’intervallo lungo (52-54). Nella ripresa i Grizzlies hanno poi completato l’opera mettendo la testa avanti e portandosi addirittura a +7 a 5’ dalla fine. Le triple di Russell e un sottomano vincente di LeBron a meno di 1” hanno però evitato il clamoroso scivolone dei Lakers che nell’overtime hanno saputo piazzare il colpo di reni grazie al loro numero 6 e ad Anthony Davis.