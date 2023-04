Basket serie A: Anderson-Simon, Verona sbanca Trento nell’anticipo

Trento, 18 aprile 2023 – Nell’anticipo del ventisettesimo turno della regular season di Serie A la Tezenis Verona si impone alla Blm Group Arena per 69-70 piegando la Dolomiti Energia Trentino. Un successo prezioso in ottica salvezza per il roster allenato da Alesssandro Ramagli, reduce da cinque passi falsi nelle ultime sei uscite e che sale così a quota 18 punti in classifica facendo così sentire pressione alla Ge.vi Napoli avanti di sole due lunghezze ed impegnata nella difficile trasferta al Mediolanum Forum di Milano. Primo tempo nel segno di Spagnolo e compagni che sembrano gestire il match chiudendo in crescendo il primo tempo. Situazione completamente capovolta al rientro dagli spogliatoi quando gli ospiti sono capaci di riaprire un incontro arrivato punto a punto nel finale in cui a spuntarla sono gli scaligeri approfittando di un calo alla distanza della compagine bianconera. Trascinatori per la formazione veneta – capace di riscattare il passo falso del turno d’andata chiusosi a favore dei trentini per 86-92 - sono Karvel Markeese Anderson autore di 17 punti supportato dai 14 di Justin Simon. Sulla sponda dei padroni di casa un quasi chirurgico Trent Lockett dalla lunga distanza (4/5 al tiro) e solido in difesa (6 rimbalzi catturati) insieme al solito Diego Flaccadori (13) non bastano ad evitare un passo falso all’Aquila che adesso guarda con attenzione ai risultati della Prosciutto Carpegna Pesaro e della Germani Brescia, dirette inseguitrici nella lotta per un posto nei playoff.

I padroni di casa calano alla distanza contro la fame di vittoria dei gialloblu

Lockett lascia immediatamente intendere di voler recitare un ruolo da protagonista nella serata iscrivendo a referto la prima bomba. Il piazzato di Athkins decreta il 5-0 in apertura. Verona non si lascia intimorire: ne consegue un contro parziale di 7-2 siglato dal trio Simmons-Langevine-Cappelletti (9-8). Devin Davis mette la propria firma sul primo sorpasso operato dalla sua squadra (9-10). Trento prima sporca le proprie percentuali al tiro e, nonostante ciò, riesce a scavare un piccolo solco di vantaggio toccando il + 9 (23-14) e trovando in Toto Forray un’inaspettata garanzia dai 6,75 metri con due siluri che rappresentano un duro colpo da incassare per la difesa avversaria. I veronesi replicano alla spallata con l’ex Sanders che propizia una replica (9-1) insieme all’apporto di Casarin e al lay-up di Johnson (24-23 al 10’). Il tiro libero di Davide Casarin decreta la momentanea parità in avvio di seconda frazione. Ladurner e Crawford ricacciano indietro la Tezenis che cerca di tenere botta con l’agonismo di Johnson e Cappelletti (30-28 al 15’). In campo le due contendenti collezionano ottime percentuali nel tiro da due punti rispetto a quello da oltre l’arco (sotto il 35%). A risollevarle, almeno per Trento, ci pensa per ben tre volte Lockett sancendo il +10 (44-34 al 17’). Il tiro dalla lunetta di Simon chiude sul 45-35 all’intervallo al termine del quale la Scaligera rientra con le idee molto più chiare. A testimoniarlo è l’11-0 che le consente di rimettere il naso avanti (45-46) prima che ancora Lockett cerchi di togliere le castagne dal fuoco. L’inerzia passa nelle mani dei viaggianti che prima devono incassare il pareggio da Spagnolo (51-51) prima di trovare il massimo vantaggio sul 51-56 con Simon e Giordano Bortolani. Nell’ultimo periodo Udom e Crawofrd regalano l’illusoria sensazione di poter portare a casa l’incontro. Verona torna in carreggiata sbloccandosi con Davis. Anderson e Johnson scaldano la mano al tiro. Forray al 39’ insacca la tripla del 69-66. Davis e Simon confezionano la rimonta vincente sancita dall’errore finale di Flaccadori.