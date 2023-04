Parigi Roubaix 2023: guida ai 29 settori di pavé. Gli orari dei punti clou

Roma, 10 aprile 2023 - Una domenica di Pasqua all’insegna del pavé e dello spettacolo puro. Gli appassionati di ciclismo non vorranno spostarsi dai loro divani per godersi la regina delle classiche, l’inferno del nord che corrisponde al nome della Parigi-Roubaix, giunta all’edizione numero 120. Saranno 257 chilometri da Parigi al velodromo di Roubaix, attraverso 29 settori di pavé per un totale di 54.5 chilometri. Come sempre, la corsa avrà il suo primo spartiacque nella Foresta di Arenberg ma sarà decisa dal settore undici (Mons en Pevele) in avanti, con Camphin En Pevele e Carrefour de l’Arbre a rappresentare gli scogli più duri nel finale di corsa. Vediamo nel dettaglio i ventinove settori di una corsa che durerà circa 7 ore e che non concederà tregua nemmeno per il pranzo pasquale.

Foresta ad aprire, Mons en Pevele e Carrefour de l’Arbre a decidere

Solo una novità sul percorso 2023 per quanto riguarda i settori di pavé. Ritorna il settore di Haspres, numero 21, che anticipa di poco la Foresta di Arenberg, ma in generale saranno i soliti Mons en Pevele e Carrefour de l’Arbre a decidere la corsa. I settori di pavé sono tradizionalmente suddivisi per ordine di difficoltà in base al numero di stelle, una stella quelli più facili e cinque stelle quelli più difficili, con numerazione a decrescere (ventinove per il primo, uno per l’ultimo). Il primo settore si avrà dopo 96 chilometri e sarà il Troisvilles to Inchy, contrassegnato da tre stelle e lungo 2.2 chilometri. Ma probabilmente, fughe a parte, la corsa dei big rimarrà tranquilla fino alla Foresta di Arenberg, contrassegnata da cinque stelle. Al chilometro 161 si entra dunque nel primo spartiacque della Roubaix dove rimanere indietro potrebbe voler dire perdere il treno buono per la vittoria. Soprattutto, sarà fondamentale anche la fortuna per evitare cadute o guai meccanici. La Foresta di Arenberg misura 2.3 chilometri in leggera salita con ciottoli molto ispidi e alti: si ballerà, come sempre. Passata la Foresta, probabilmente bisognerà aspettare il settore undici di Mons en Pevele per avere i big in azione decisa, anche se prima ci saranno altri due settori difficili con il Wandignies (quattro stelle e 3.7 chilometri di lunghezza) e il Rosieres (settore quindici a quattro stelle). Si arriva dunque a Mons en Pevele a meno di cinquanta chilometri dal traguardo per un settore a cinque stelle lungo 3 chilometri che potrebbe fungere da trampolino di lancio. I successivi venti chilometri saranno relativamente semplici con settori di pavé che non decideranno la corsa, mentre dal settore di Cysoing (numero sette) si inizia di nuovo a ballare con il Wannehain (tre stelle) che anticipa un altro punto focale della Roubaix: il Camphin en Pevele di 1.8 chilometri a quattro stelle situato a 19 chilometri dal traguardo. Altro punto decisivo il settore quattro, l’ultimo difficile, ovvero il mitico Carrefour de l’Arbre, che misura 2.1 chilometri con cinque stelle di difficoltà. Mancheranno sedici chilometri al traguardo e altri tre settori, tutti facili con il Gruson a due stelle, il Willems a tre stelle e la passerella di Roubaix a una stella. A 800 metri dal traguardo si entrerà poi nel velodromo dove si percorreranno due giri per tagliare la linea di arrivo.

Settori pavé e orari dei passaggi

Gara lunga e massacrante, per corridori predisposti a fatica e sacrificio. La corsa partirà alle 11 del mattino con una stima media tra i 41 e i 45 orari e arrivo previsto a Roubaix tra le 17.07 e le 17.40. Per quanto riguarda i settori chiave, il primo, numero ventinove, sarà affrontato attorno alle 13.45, la Foresta di Arenberg (numero diciannove) è prevista tra le 15 e le 15.21, il settore undici di Mons En Pevele tra le 16.02 e le 16.29, Camphin en Pevele tre le 16.41 e le 17.11 e il Carrefour de l’Arbre tra le 16.44 e le 17.15. Sono questi i settori più rilevanti di una Roubaix come sempre spettacolare. Qui di seguito tutta la sequenza dei settori con relativi orario di passaggio. 29 Troisvilles to Inchy (km 96.3 - 2.2 km) *** ore 13.33-13.46 28 Viesly to Quievy (km 102.8 - 1.8 km) *** ore 13.42-13.55 27 Quievy to Saint Python (km 105.4 - 3.7 km) **** ore 13.45-13.59 26 Saint Python (km 110.1 - 1.5 km) ** ore 13.52-14.06 25 Vertain to Saint-Martin sur Ecaillon (km 117.2 - 2.3 km) *** ore 14.01-14.16 24 Verchain Maugre to Querenaing (km 127.2 - 1.6 km) *** ore 14.14-14.31 23 Querenaing to Maing (km 129.9 - 2.5 km) *** ore 14.18-14.35 22 Maing to Monchaux sur Ecaillon (km 133 - 1.6 km) *** ore 14.22-14.40 21 Haspres to Thiant (km 139.6 - 1.7 km) *** ore 14.31-14.49 20 Haveluy to Wallers (km 153.1 - 2.5 km) **** ore 14.49-15.09 19 Foresta di Arenberg (km 161.3 - 2.3 km) ***** ore 15.00-15.21 18 Wallers to Helesmes (km 167.4 - 1.6 km) *** ore 15.08-15.30 17 Hornaing to Wandignies (km 174.1 - 3.7 km) **** ore 15.17-15.40 16 Warlaing to Brillon (km 181.6 - 2.4 km) *** ore 15.27-15.51 15 Tilloy to Sars et Rosieres (km 185.1 - 2.4 km) **** ore 15.32-15.56 14 Beuvry to Orchies (km 191.4 - 1.4 km) *** ore 15.40-16.05 13 Orchies (km 196.5 - 1.7 km) *** ore 15.47-16.12 12 Auchy to Bersèe (km 202.6 - 2.7 km) **** ore 15.55-16.21 11 Mons en Pevele (km 208 - 3 km) ***** ore 16.02-16.29 10 Merignies to Avelin (km 214 - 0.7 km) ** ore 16.10-16.38 9 Pont Thibault to Ennevelin (km 217.4 - 0.7 km) ** ore 16.15-16.43 8 Templeuve L’Epinette (km 22.8 - 0.2 km) * ore 16.22-16.51 8 Templeuv Moulin de Vertain (km 223.3 - 0.5 km) ** ore 16.23-16.52 7 Cysoing to Bourghelles (km 229.8 - 1.3 km) *** ore 16.31-17.01 6 Bourghelles to Wannehain (km 232.3 - 1.1 km) *** ore 16.35-17.05 5 Camphin en Pevele (km 236.7 - 1.8 km) **** ore 16.41-17.11 4 Carrefour de l’Arbre (km 239.5 - 2.1 km) ***** ore 16.44-17.15 3 Gruson (km 242.3 - 1.1 km) ** ore 16.47-17.19 2 Willems to Hern (km 248.4 - 1.4 km) *** ore 16.56-17.28 1 Roubaix (km 255.2 - 0.3 km) * ore 17.05-17.38.

