Basket, Serie A: la Virtus torna al successo. Varese vince d'orgoglio a Trieste

Bologna, 16 aprile 2023 – Reduce dal successo ottenuto nel derby con l’EA7 Armani Milano nell’ultimo turno della regular season di Eurolega, la Virtus Segafredo Bologna prima della classe in campionato ha ritrovato la via del successo – che mancava da due partite – anche tra i confini della Serie A: i felsinei – i quali oggi riabbracciavano dopo una lunga assenza Milos Teodosic (7 punti e 4 assist in 19’ giocati) e Alessandro Pajola (3 punti in 17’) – hanno infatti mandato al tappeto con un perentorio 96-80 la Dolomiti Energia Trento in una sfida tutta a tinte bianconere ma soprattutto a senso unico: già dal primo quarto, infatti, la Virtus ha schiacciato sul pedale dell’acceleratore segnando 23 punti e lasciandone soltanto 11 a Trento. Le cose si sono quindi messe subito in discesa per i bianconeri, che non si sono più voltati indietro e hanno chiuso con ben sei uomini in doppia cifra (miglior realizzatore Semi Ojeleye con 18 punti). Schiacciante anche la vittoria portata a casa dall’EA7 Armani Milano, che ha travolto 83-61 la Tezenis Verona in terra scaligera. Anche in questo caso, lo spartiacque del match è stato il quarto d’apertura, in cui i meneghini hanno realizzato un parziale di 24-8. Gli uomini di Messina sono poi riusciti ad amministrare ritmi e punteggi per tutto il resto del match grazie anche alle prove di spessore di Devon Hall (15 punti) e Billy Baron. I biancorossi restano a due punti di distanza dalla Virtus ma si riportano a +4 sulla Bertram Tortona, battuta 90-77 dopo un supplementare dalla Germani Brescia che ha così colto la quarta vittoria in fila: il match è rimasto a lungo tra i binari dell’equilibrio, spezzato nei 5’ conclusivi dalle giocate preziosissime di Kenny Gabriel (11 punti e 5 rimbalzi). In grande spolvero tra i biancoblu anche John Petrucelli (23 punti) e Troy Caupain (21 punti, 8 assist e 7 rimbalzi), mentre a Tortona non sono bastati i 19 punti e 8 rimbalzi di Leon Radosevic e i punti e 5 rimbalzi di Mike Daum

Gli altri risultati

Spettacolo ed emozioni anche a Napoli, dove l’Umana Reyer Venezia ha colto la quinta vittoria in fila piegando 93-91 la GeVi padrona di casa: decisivo per dipanare la matassa di un match equilibrato per tutto l’arco dei 40’ è stato il canestro a fil di sirena di Mitchell Watt, il quale ha vanificato la precedente tripla della parità di Zerini dall’arco. Ben sei gli orogranata finiti in doppia cifra per punti segnati e guidati dall’ex di serata Jordan Parks, autore di 20 punti. Medesimo bottino è stato portato a casa dal lungo di Napoli Jacorey Williams. In quel di Brindisi è arrivata invece la vittoria dell’Happy Casa che ha mandato al tappeto la Dinamo Sassari con un netto 92-58: i salentini, guidati oggi dai 19 punti di D’Angelo Harrison e dai 15 a testa di Jason Burnell e Marquise Reed, hanno preso in mano le redini del match a fine terzo quarto con un break di 13-2 e poi nella quarta frazione hanno completato l’opera con ben 33 punti segnati. A dir poco prezioso in chiave salvezza anche il sigillo della Givova Scafati che ha sbancato Pesaro 86-69: lo scatto vincente dei campani è arrivato nei 10’ conclusivi, nei quali è salito in cattedra David Logan, autore di 18 punti al pari di Kruize Pinkins. Per Pesaro, a cui non sono bastati i 33 punti di Vassilis Charalampopoulos, si tratta del quarto ko di fila (settimo nelle ultime otto uscite). Infine, al termine di una settimana complicata in cui è arrivata una penalizzazione di 16 punti per presunte irregolarità in sede di iscrizione al campionato (il club si è detto pronto al ricorso), l’Openjobmetis Varese – finita in coda al gruppo – ha conquistato un successo di puro orgoglio vincendo 83-80 in casa della Pallacanestro Trieste: due punti su cui ci sono le firme di Tomas Woldetensae (20 punti con 6/12 da tre) e di Markel Brown (27 punti).