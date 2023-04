Basket, la Virtus Bologna chiude l'Eurolega battendo Milano 89-84

Bologna, 13 aprile 2023 – Si chiude con la vittoria della Virtus Segafredo Bologna nel derby tricolore contro l’EA7 Emporio Armani Milano – battuta 89-84 – la stagione di Eurolega delle squadre italiane. Un successo maturato al termine di un match ricco di emozioni, che ha visto i meneghini scappare fino al +14 ed essere poi riacciuffati e sorpassati nella ripresa da una Virtus mai doma e trascinata dallo scatenato ex di serata Daniel Hackett, autore di una straripante doppia doppia (25 punti e 10 assist per un complessivo 36 di valutazione) e da Marco Belinelli (21 punti con 5/10 nel tiro da tre). Nelle file dei bianconeri, anche stasera privi di Pajola, Teodosic e Cordinier, è stato però a dir poco importante anche il contributo fornito da Toko Shengelia (15 punti e 7 assist) e da Mam Jaiteh, che ha risposto alle tante critiche ricevute nell’ultimo periodo portando a casa un bottino di 13 punti. A Milano, che si presentava alla gara priva invece di Melli e Napier, non sono invece bastati i 19 punti e 6 rimbalzi di Johannes Voigtmann, i 14 punti di Billy Baron e i 10 di Brandon Davies La Virtus è partita forte ma, nonostante l’ottimo apporto di Hackett, ha pian piano subito il ritorno di Milano, capace in chiusura di quarto di piazzare la zampata del sorpasso grazie a Billy Baron e alla tripla a fil di sirena di Datome (22-26). La scintilla che ha fatto partire la fuga dell’Olimpia, la quale nella seconda frazione ha alzato i giri del motore su entrambe le metà del campo: la difesa ha infatti concesso soltanto tre punti alla Virtus in più di 5’ e l’attacco ha colpito a ripetizione con i canestri di Datome, Hines, Hall, Shields e Pangos, che hanno propiziato il +14 esterno (25-39). Jaiteh dall’altra parte ha però dato la scossa alla Virtus, capace di limitare notevolmente i danni già in chiusura di tempo (39-47). Dopo la pausa di metà gara, i bianconeri hanno continuato – trascinati da Hackett e Belinelli – il loro inseguimento, coronato con l’aggancio arrivato nella quarta frazione. L’ex di serata, assieme a un granitico Shengelia, ha poi completato l’opera mettendo la sua firma definitiva sul successo virtussino.

Brescia cade ad Ankara e saluta l'Eurocup

Cala il sipario anche sulla stagione di Eurocup della Germani Brescia: dopo l’eliminazione dell’Umana Reyer Venezia, è infatti arrivata, sempre agli ottavi di finale, anche quella dei biancoblu lombardi, sconfitti 77-69 in casa del TT Ankara, squadra che aveva chiuso al secondo posto il gruppo B. A trascinare ai quarti la compagine turca ci hanno pensato l’ex Victoria Libertas Pesaro Tyrique Jones (14 punti e 8 rimbalzi) ed Alex Boutille (21 punti), mentre la Germani ha cercato di restare con coraggio ed energia di restare per tutta la partita alle calcagna degli avversari aggrappandosi alle giocate di CJ Massimburg (miglior realizzatore dei suoi con 20 punti), Kenny Gabriel e John Petrucelli (10 punti a testa). Lo strappo decisivo è arrivato soltanto nel quarto quarto, quando i canestri di Jones, Sestina, e Boutille hanno spento le ultime speranze dei biancoblu propiziando un parziale di 18-11.