Valence, 6 luglio 2021 - La tappa 10 è la terza del Tour de France 2021 che vede il successo di Mark Cavendish. Il britannico porta addirittura a 33 il computo totale delle sue vittorie nella Grande Boucle. La maglia verde è sempre più salda sulle spalle del ciclista dell'Isola di Man, che si porta a -1 dal record totale di Eddy Merckx: per lui, curiosamente, appena due giorni fa c'era stato il forte rischio di finire fuori tempo massimo, ma anche in quell'occasione la Deceuninck-Quick Step si era dimostrata la squadra più forte e compatta. Decisamente di altro tenore il percorso della tappa 11, che condurrà la carovana da Sorgues a Malaucène dopo 198,9 km impreziositi, tra le tante salite (ma non all'arrivo), anche dalla doppia scalata al Mont Ventoux: la prima dal versante più lungo ma più facile, la seconda da quello più temibile.

La cronaca

I fuggitivi di giornata sono Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal) e Hugo Houle (Astana-Premier Tech), che guadagnano fino a un massimo di 7' prima di essere riassorbiti a 36 km dal traguardo di Valence, preceduto da qualche momento di nervosismo causato da una foratura occorsa a Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) e soprattutto da qualche accenno di ventagli. Il gruppo si smembra in più drappelli e in quello principali ci sono gli uomini più attesi, tra cui uno strepitoso Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) che trova il suo personale tris in questo Tour, nonché il 33esimo successo totale nella Grande Boucle: per il britannico si avvicina inesorabilmente il record di Eddy Merckx, distante appena una vittoria.

Ordine d'arrivo tappa 10 Tour de France 2021

1) Mark Cavendish (DQT) in 4h14'07''

2) Wout Van Aert (TJV) st

3) Jasper Philipsen (AFC) st

4) Nacer Bouhanni (ARK) st

5) Michael Matthews (BEX) st

6) Michael Morkov (DQT) st

7) André Greipel (ISN) st

8) Peter Sagan (BOH) st

9) Anthony Turgis (TEN) st

10) Cees Bol (DSM) st

Classifica generale Tour de France 2021

1) Tadej Pogacar (UAD) in 38h25'17''

2) Ben O'Connor (ACT) +2'01''

3) Rigoberto Uran (EFN) +5'18''

4) Jonas Vingegaard (TJV) +5'32''

5) Richard Carapaz (IGD) +5'33''

6) Enric Mas (MOV) +5'47''

7) Wilco Kelderman (BOH) +5'58''

8) Alexey Lutsenko (APT) +6'12''

9) Guillaume Martin (COF) +7'02''

10) David Gaudu (GFC) +7'22''

12) Mattia Cattaneo (DQT) +11'38''

