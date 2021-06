Fougères, 29 giugno 2021 - La tappa 4 del Tour de France 2021 è la 31esima in cui ad alzare le braccia al cielo nella Grande Boucle è Mark Cavendish, che corona con una volata di potenza il grande lavoro della sua Deceuninck-Quick Step per riprendere uno strepitoso Brent Van Moer, in fuga dal mattino e a un passo da quella che sarebbe stata un'autentica impresa. Per il belga e per tutta la Lotto Soudal, ancora scossa dal ritiro di Caleb Ewan in seguito all'incidente occorso ieri, la giornata è amara, mentre è invece dolcissima per il britannico, uno che questo Tour neanche avrebbe dovuto farlo: poi a spuntarla nel testa a testa con Sam Bennett è stato proprio Cavendish, che continua a ripagare la fiducia della sua squadra assicurandosi anche la maglia verde. Giornata stranamente serena sul fronte cadute: non poteva essere altrimenti dopo la protesta (per la verità più scenica che utile) dei corridori nei primi km della frazione. La tappa 5 proporrà forse il primo vero snodo per la classifica generale del Tour con la cronometro di 27,2 km da Changé a Laval Espace Mayenne.

L'ultimo chilometro

La cronaca

I fuggitivi di giornata sono Pierre-Luc Périchon (Cofidis) e Brent Van Moer (Lotto Soudal), partiti solo dopo una protesta del gruppo a causa del percorso piuttosto pericoloso della discussa tappa di ieri: il destino dei due sembra segnato ma in effetti lo è solo per il francese, mentre il belga, già protagonista nello scorso Giro del Delfinato, resiste addirittura fino agli ultimi 200 metri, quando viene 'divorato' dai treni dei velocisti. A spuntarla è la Deceuninck-Quick Step, che con Julian Alaphilippe spiana la strada alla vittoria di Mark Cavendish, che già sul traguardo volante di Vitré aveva confermato di essere nel pieno della sua seconda giovinezza: per il britannico sono 31 i successi al Tour, ad appena -3 da un certo Eddy Merckx, più la conquista della maglia verde.

Ordine d'arrivo tappa 4 Tour de France 2021

1) Mark Cavendish (DQT) in 3h20'17''

2) Nacer Bouhanni (ARK) st

3) Jasper Philipsen (AFC) st

4) Michael Matthews (BEX) st

5) Peter Sagan (BOH) st

6) Cees Bol (DSM) st

7) Christophe Laporte (COF) st

8) Mads Pedersen (TFS) st

9) Boy Van Poppel (IWG) st

10) André Greipel (ISN) st

Classifica generale Tour de France 2021

1) Mathieu Van Der Poel (AFC) in 16h19'10''

2) Julian Alaphilippe (DQT) +8''

3) Richard Carapaz (IGD) +31''

4) Wout Van Aert (TJV) +31''

5) Wilco Kelderman (BOH) +38''

6) Tadej Pogacar (UAD) +39''

7) Enric Mas (MOV) +40''

8) Nairo Quintana (ARK) +40''

9) Pierre Latour (TEN) +45''

10) David Gaudu (GFC) +52''

16) Vincenzo Nibali (TFS) +55''

Leggi anche - Tokyo 2020, i convocati del ciclismo