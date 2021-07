Nimes, 8 luglio 2021 - Nils Politt vince la tappa 12 nel giorno dell'addio al Tour de France 2021 di Peter Sagan. Così la Bora-Hansgrohe ritrova subito il sorriso grazie al ciclista tedesco, e al suo scatto fulmineo, che beffa i compagni di fuga, tra i quali al mattino spiccava anche Julian Alaphilippe. Giornata serena per il gruppo maglia gialla, che ha tagliato il traguardo di Nimes con un ampio ritardo dopo aver scongiurato senza troppe ansie anche il pericolo ventagli: pure la tappa 13, la Nimes-Carcassonne (219,9 km), sarà adatta alle ruote veloci o, in alternativa, all'arrivo di un'altra fuga.

La cronaca

L'unica insidia del giorno per gli uomini in lotta per la classifica generale è il vento: subito dopo la partenza il gruppo - ripartito senza Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) - si spezza in vari tronconi che poi a fatica si ricongiungono. Subito dopo parte la fuga buona, che vede protagonisti André Greipel (Israel Start-Up Nation), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Imanol Erviti (Movistar), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Stefan Kung (Groupama-FDJ), Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), Connor Swift (Team Arkéa-Samsic), Harry Sweeny, Brent Van Moer (Lotto Soudal), Luka Mezgec (Team BikeExchange), Sergio Henao (Team Qhubeka NextHash) ed Edvald Boasson Hagen (Team TotalEnergies). Questo drappello scollina sulla Cote du Belvédère de Tharaux (4,4 km con una pendenza media del 4,6%) con un vantaggio di oltre 11': la collaborazione tra i battistrada presto finisce, con Sweeny, Politt, Erviti e Kung che allungano sul resto degli attaccanti. Lo svizzero della Groupama-FDJ perde contatto dopo l'ennesima accelerata di uno scatenato Sweeny, che però a sua volta si lascia sorprendere dallo scatto fulmineo di Politt, che si invola verso la sua prima vittoria al Tour.

Ordine d'arrivo tappa 12 Tour de France 2021

1) Nils Politt (BOH) in 3h22'12''

2) Imanol Erviti (MOV) +31''

3) Harry Sweeny (LTS) +31''

4) Stefan Kung (GFC) +1'58''

5) Luka Mezgec (BEX) +2'06''

6) André Greipel (ISN) +2'06''

7) Edward Theuns (TFS) +2'06''

8) Brent Van Moer (LTS) +2'06''

9) Julian Alaphilippe (DQT) +2'06''

10) Sergio Henao (TQA) +2'06''

Classifica generale Tour de France 2021

1) Tadej Pogacar (UAD) in 47h22'43''

2) Rigoberto Uran (EFN) +5'18''

3) Jonas Vingegaard (TJV) +5'32''

4) Richard Carapaz (IGD) +5'33''

5) Ben O'Connor (ACT) +5'58''

6) Wilco Kelderman (BOH) +6'16''

7) Alexey Lutsenko (APT) +6'30''

8) Enric Mas (MOV) +7'11''

9) Guillaume Martin (COF) +9'29''

10) Pello Bilbao Lopez De Armentia (TBV) +10'28''

