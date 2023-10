Cavalieri Union Prato, Sassi è la grande novità nel pacchetto di mischia

Dei nuovi acquisti del mercato estivo conclusi dai Cavalieri Union, quello che spicca maggiormente è probabilmente Thomas Sassi. Un innesto di livello che andrà a rinforzare il pacchetto di mischia della squadra di coach Alberto Chiesa in vista della nuova stagione di Serie A. Il pilone destro fiorentino è reduce da tre stagioni vissute nel campionato Élite, due con il Rugby Viadana e una a Calvisano dove ha messo a referto 12 presenze. Nato il 14 luglio 2001, Sassi ha iniziato la sua carriera nel 2013 nelle giovanili del Firenze 1931 per poi passare quattro anni più tardi all’attività federale dove è stato selezionato con il CDFP U18 di Prato giocando contemporaneamente ne I Medicei. Con il club della sua città, il prima linea ha disputato tre stagioni esordendo nello stesso 2017 con la nazionale U17, per poi ripetersi nell'U18 e infine nell'U20. In quello stesso periodo, precisamente nel 2019, Sassi è stato fra gli undici giocatori premiati dal Comitato regionale toscano come talento emergente del rugby toscano. Dotato di grande forza fisica, anche grazie ai suoi 115 kg per 186 cm, il ventiduenne aveva dichiarato in un'intervista dell'anno scorso di avere come pregio il non farsi mai prendere dal panico e come difetto quello di essere troppo buono. Tra gli aspetti preferiti del suo ruolo, il pilone aveva affermato di apprezzare specialmente il lavoro di squadra nelle mischie. Thomas Sassi si presenta dunque come un rinforzo giovane ma già esperto per il club pratese, che punta a un campionato da protagonista cullando il sogno di bissare i playoff della scorsa stagione.