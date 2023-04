Una bassa concentrazione di amianto: cosa prevedere

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un obiettivo importantissimo, soprattutto durante gli interventi di bonifica di suoli contaminati da amianto che richiedono particolare attenzione per la salute dei lavoratori. Il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT) dell’INAIL nel suo documento per garantire una tutela adeguata durante le attività di bonifica, propone misure organizzative e di prevenzione, inclusi l'uso di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché l'adozione di misure organizzative come la pianificazione degli spazi di lavoro e l'orario di lavoro. L’atto sopra citato si concentra soprattutto sul capitolo 4, che riguarda le procedure di sicurezza, i dispositivi di protezione e i controlli relativi ai terreni con concentrazioni di amianto potenzialmente basse. Il documento presenta alcune Flow-chart che rappresentano una guida utile per i lavoratori coinvolti nell'intervento di bonifica. Per questo, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è un obiettivo primario e il documento dell'INAIL rappresenta una guida utile per proteggere la salute dei lavoratori e mitigare i rischi durante l'esecuzione dei lavori di bonifica.