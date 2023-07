Estate e vacanze: scatta l'allarme dei furti nelle case

Siamo nel cuore dell'estate con le vacanze già iniziate o quantomeno programmate. Le città iniziano leggermente a svuotarsi così come gli appartamenti dei vacanzieri. In questo periodo dell'anno bisogna però fare moltissima attenzione ai furti in casa che spaventano sempre molto e lo confermano anche i dati dell'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG Different: quasi sette italiani su 10 (quindi quasi il 70%) non si sentono sicuri nelle proprie abitazioni e hanno timore di subire furti e danneggiamenti. Un timore purtroppo supportato dal numero dei furti (dati Censis), perché in Italia ogni anni si contano intorno alle 200mila effrazioni, una media di 500 al giorno e più di 20 all'ora. Statistiche in aumento rispetto agli ultimi anni. Un quadro poco rassicurante che richiede quindi di tenere altissima l'attenzione e, secondo gli esperti, il primo consiglio utile è quello di dotarsi di una porta blindata di ultima generazione con una serratura tecnologica e avanzata capace di arginare i tentavi di furto. Molto utile anche stilare una polizza assicurativa. Oppure fare alla vecchia maniera: chiedere a vicini e parenti di fare dei sopralluoghi per non far vedere che la casa è vuota da troppi giorni.