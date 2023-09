Ecobonus Sociale 2024, cos’è e come funziona

Sta sempre più emergendo la possibilità di introdurre un Ecobonus sociale, con un budget di 4 miliardi di euro, destinato agli interventi di efficienza energetica nel 2024 e nel 2025. Questo ecobonus sociale sarà destinato ai soggetti con redditi bassi e si applicherà a lavori di miglioramento energetico in condomini, edifici monofamiliari, case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, associazioni sportive e club amatoriali. Si tratta di una soluzione, ancora in cantiere, che sarebbe comunque in grado di assicurare la ripresa del mercato edilizio, riorganizzando gli stessi bonus edilizi con una copertura fino al 2035 e in alcuni casi fino al 2040. Ma analizziamo l’istituto più nel dettaglio: l’Ecobonus Sociale 2024 è da considerarsi un bonus pari al 60% o 100% ed è riconosciuto ai contribuenti per le spese inerenti interventi di messa in sicurezza antisismica o di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Nello specifico, viene riconosciuto nella formula pari al 100% come cessione del credito o sconto in fattura a chi ha un reddito basso (ISEE non superiore a 15.000 euro), mentre è pari al 60% per la generalità dei beneficiari, che in questo caso possono usufruirne solo mediante sconto sulle tasse nella dichiarazione dei redditi (ovvero come sgravio contributivo). Ma chi potrebbe usufruirne? Il reddito di riferimento, da cui dipende l’accesso all’Ecobonus sociale 2024 al 100% o al 60% per i privati, si calcola dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente a quello della spesa dal contribuente e dai familiari diversi dal coniuge.