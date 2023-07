È tempo di partire, ma quali sono i documenti da avere sempre a bordo della propria auto?

Se siete in procinto di partire con la vostra auto ci sono alcuni accorgimenti da non trascurare. Per prima cosa mai dimenticare la patente di guida, il libretto di circolazione e il certificato di assicurazione: questi documenti sono indispensabili se non si vuole incorrere nel rischio di sanzioni amministrative e, soprattutto, pecuniarie. Molta attenzione anche alle date di scadenza: in caso ci si metta alla guida con una patente scaduta (anche solo di un giorno), si rischia di incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 158 ai 638 euro e in una sanzione accessoria che comporta il ritiro della patente stessa da parte delle autorità, senza però perdita di punti. Controllate di avere sempre con voi il libretto di circolazione, senza il quale non si può circolare. In caso di perdita, furto o distruzione occorre fare una tempestiva denuncia alle Forze dell'Ordine che provvederanno a emettere un permesso provvisorio, fino al rilascio del nuovo libretto. Attenzione anche alla copertura assicurativa: la multa è decisamente pesante per chi guida un mezzo sprovvisto di un'assicurazione valida, si va da un minimo di 841 a un massimo di 3.287 euro (oltre al sequestro del veicolo). In caso di controlli è bene sapere che, per il solo certificato di assicurazione, la tecnologia può aiutare: l'assicurazione può essere esibita in formato digitale direttamente sullo smartphone. Sempre in tema di assicurazioni, come è noto, la legge impone una sola copertura: la RC auto, tutte le altre sono facoltative ma è indubbio che quella per furto sia tra le più richieste, garantendo all'assicurato il risarcimento dei danni materiali e diretti, sia che il furto risulti totale o parziale.