Come sistemare il bagagliaio tra trolley, pacchi e tutto ciò che è necessario per partire

Estate tempo di vacanze. È probabilmente il periodo più atteso da milioni di italiani che dopo un anno di dure fatiche si preparano a godere del meritato relax. In moltissimi, soprattutto quelli che hanno scelto una meta all’interno del Belpaese, oppure nei pressi del confine, hanno scelto di viaggiare in macchina. E, dopo aver controllato (o meglio fatto controllare) lo stato della vettura, arriva il momento di caricare i bagagli in macchina. Un momento sì felice perché immediatamente precedente alla partenza ma anche delicatissimo, soprattutto se c’è da affrontare un lungo viaggio. Iniziamo con il dire che caricare nel modo corretto i bagagli in macchina è importante in primis per la sicurezza dei passeggeri e poi, solo in un secondo momento, per ottimizzare gli spazi. Ecco perché esistono tutta una serie di “regole”, consigli e suggerimenti su cosa fare e cosa non fare. Una volta stabilito quanto spazio si ha a disposizione per i bagagli (ovviamente molto dipende dl tipo di macchina e dal numero di passeggeri) bisogna avere un quadro completo di cosa caricare e prendersi il giusto tempo per organizzare (fare tutto all’ultimo minuto è il primo degli errori!). Oggetti e bagagli pesanti vanno messi sempre più in basso possibile, evitare di caricare pacchi e altro fino al tetto, così da impedire una corretta visibilità al conducente. In più, molte automobili sono dotate di ganci appositi nel bagagliaio dove fissare il carico con reti o cinghie per metterlo in piena sicurezza (c’è tutto scritto nel libretto di istruzioni dell’auto). Altro consiglio è, se non strettamente necessario, non abbattere lo schienale in quanto rappresenta una barriera di sicurezza tra i bagagli e i passeggeri. Importante: lasciare sempre a portata di mano una borsa o uno zaino con quello che potrebbe servire durante il percorso. E poi buon viaggio.