Un podio di eccellenze. I vincitori di Cronisti in classe

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per l’edizione 2025 del concorso ‘Cronisti in classe’. Nel complesso hanno partecipato 12 istituti per un totale di 23 classi. A condurre e organizzare questa edizione è stata la giornalista della Nazione di Carrara Cristina Lorenzi. Il concorso ideato dalla Nazione con il patrocinio del ministero dell’Istruzione, è stato sostenuto da Regione Toscana, Conad, Autorità idrica Toscana, Cispel Toscana, Cermec, Anbi Toscana, Automobile club Massa Carrara, Fondazione Cassa di risparmio di Carrara e Autolinee Toscana. Ha vinto la terza G della Carducci per aver realizzato una radio a scuola, secondo posto per la quarta San Filippo Neri per il giornalismo, terzo alla terza E di Casola per la pagina sul cinema. Il premio superclick è andato all’Ipm, la miglior vignetta alla terza E della Staffetti, e alla seconda G Staffetti il premio per il sociale. Le classi quinta B Marconi e terza F Staffetti sono state premiate da Margherita Dogliani del Biscottificio Dogliani, l’Ipm di Pontremoli da Gian Luigi Fondi del Rotary Carrara e Massa, la seconda F della media Staffetti dall’assessore alla Cultura del Comune di Carrara Gea Dazzi, la scuola media Malaspina dal sindaco di Massa Francesco Persiani. E Ancora: la sindaca di Carrara Serena Arrighi la seconda D della Carducci, il prefetto Guido Aprea la classe terza D della Carducci. Il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara Enrico Isoppi ha premiato la quarta della San Filippo Neri, el a Tifoi di Zeri; la direttrice di Aci Bianca Abbruzzese i bimbi della Galilei di Monzone e primaria Le Grazie, premiati anche per la pagina sulla bonifica dal vicepresidente Anbi Andrea Celli. Alessandro Agostinelli dell’Autorità Idrica Toscana ha consegnato il premio alla quinta della San Filippo Neri, Cispel alla quinta della Marconi di Caniparola, Vincenzo Genovese dell’Ufficio scolastico alla terza A e terza B della Don Milani e alla seconda F della Staffetti. Ad Alessandro Baraglia, Sacha Andreoni, Riccardo Parma, Stefano Spadoni di Conad il compito di premiare seconda E e terza E del Galilei di Casola, quarta E e quinta B della primaria di Caniparola, seconda C della media Galilei di Monzone, terza E della Staffetti, seconda dell’Alighieri di Arpiola, e la quinta San Filippo Neri. Il consigliere regionale Giacomo Bugliani ha premiato la terza E e la terza C della Leopardi di Avenza, seconda C della Carducci e terza F della Staffetti. L’amministratore unico di Cermec Lorenzo Porzano la seconda G della Staffetti, la seconda A e la seconda E della Leopardi, l’Ipm e la terza di Arpiola.