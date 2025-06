A Bolzano i primi al rientro

Mentre si avvicina l’estate, le Regioni italiane hanno ufficializzato le date di inizio dell’anno scolastico 2025/2026. La prima campanella suonerà l’8 settembre nella Provincia autonoma di Bolzano, seguita dal 10 settembre in Piemonte, Veneto, Trentino e Valle d’Aosta. In Lombardia si tornerà tra i banchi il 12 settembre, mentre la maggioranza delle Regioni — tra cui Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Marche, Campania e Sicilia — ha fissato l’inizio al 15 settembre. Gli studenti del Friuli Venezia Giulia cominceranno l’11, quelli della Calabria e della Puglia il 16. Le festività nazionali, valide su tutto il territorio, scandiranno i momenti di pausa durante l’anno scolastico: si comincia il 1° novembre con Ognissanti, seguita dall’Immacolata Concezione l’8 dicembre. La pausa natalizia coprirà come sempre il 25 e 26 dicembre, mentre il 1° gennaio (Capodanno) e il 6 (Epifania) offriranno ulteriori giorni di riposo. In primavera, chiusure previste per il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 1° maggio (Festa del Lavoro) e il 2 giugno (Festa della Repubblica).