Ecco quando suonerà la prima nuova campanella

È stato confermato anche per l’anno scolastico 2025/2026 il Calendario Scolastico Regionale permanente della Lombardia, approvato con la Delibera di Giunta n. 3318 del 18 aprile 2012. Le date fondamentali restano invariate, a partire dall’avvio delle lezioni: il 5 settembre 2025 per le scuole dell’infanzia e il 12 settembre per tutti gli altri ordini scolastici, inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le singole istituzioni scolastiche e formative potranno comunque anticipare l’apertura, come previsto dalla normativa. La chiusura dell’anno scolastico è fissata all’8 giugno 2026 per la scuola dell’obbligo e la formazione professionale, mentre le scuole dell’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno. Confermate anche le festività nazionali e i tradizionali periodi di vacanza: oltre alle domeniche e alle principali ricorrenze civili e religiose (1° novembre, 8 dicembre, Natale e Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e la festa del Santo Patrono), il calendario prevede le vacanze natalizie dal 23 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. Il Carnevale comporterà due giorni di stop prima della Quaresima, mentre per la Pasqua le scuole chiuderanno nei tre giorni precedenti la domenica e riapriranno dopo il martedì successivo al Lunedì dell’Angelo. Una cornice stabile, quindi, ma con la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze dei singoli territori.