Per l'anno (scolastico) che verrà la prima scelta sono sempre i licei

Il prossimo anno accademico sembra lontano per tutti gli studenti. Tralasciando chi sarà impegnato nella Maturità in partenza nei prossimi giorni, i ragazzi possono concedersi un po' di meritato riposo per poi dedicarsi a una nuova avventura, in particolare chi dovrà cambiare istituto. La scelta ormai è fatta da diversi mesi, ma è sicuramente molto interessante analizzare le preferenze degli studenti. A vincere, come sempre ormai, sono i licei che stando ai primi dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sono stati scelti da circa il 60% degli studenti a livello nazionale (con un leggerissimo aumento dello 0,36%) con la preferenza per l'indirizzo scientifico seguito dal classico e dal linguistico. Il picco massimo si è registrato nel Lazio (69,48%) e in Campania (61,25%), ultimo della classifica il Veneto (45,19%). Crescono le iscrizioni agli istituti tecnici che, sulla media nazionale, si attestano intorno al 30% (picco in Friuli Venezia Giulia e Veneto): il settore economico insieme a quello tecnologico restano i preferiti. Meno popolari gli istituti tecnici, con una media nazionale di poco superiore al 10% (Emilia-Romagna e Veneto presentano le percentuali più alte). Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale i più gettonati. Analizzando nel dettaglio la situazione della Lombardia si può evincere qualche discrepanza rispetto ai dati nazionali. I licei, ad esempio, sono sotto la media e sono stati scelti da quasi il 50% degli studenti; al contrato la media degli istituti tecnici e professionali è più alta. Il primo conta circa il 36% di preferenze (anche qui confermato il trend che vede il settore economico, in particolare Amministrazione, Finanza e Marketing, davanti a tutti gli altri), mentre il secondo il 14%. Per quanto riguarda la scuola primaria si conferma la tradizionale preferenza delle famiglie per il modello del tempo pieno, con diverse regioni che superano il 60% delle scelte, fino al 70% del Lazio.