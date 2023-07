Il rettore: "Una scelta con la giusta prospettiva"

PISA

"Quest’anno l’Università di Pisa ha scelto lo slogan ‘La giusta prospettiva’ per la campagna di immatricolazioni – dice il rettore Riccardo Zucchi - e non solo come riferimento alla sua illustre tradizione rappresentata da Galileo Galilei e al telescopio simbolo della scienza. È soprattutto un invito alle ragazze e ai ragazzi a scegliere il proprio percorso universitario in modo consapevole e ragionato. L’impegno dell’Ateneo è di aiutarli a far emergere e valorizzare il talento di cui ognuno dispone, senza lasciare indietro nessuno”. Le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’anno accademico 2023-2024 partono a fine luglio. Informazioni su: https:matricolandosi.unipi.it . L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana bandisce ogni anno un concorso per la concessione di borse di studio e per l’assegnazione di posti alloggio. Agli immatricolati viene inoltre consegnata la carta “Studente della Toscana” per accedere a tutti i servizi del diritto allo studio. Ogni immatricolato Unipi può usufruire di un tutorato di accoglienza pensato per aiutare le matricole a inserirsi nell’ambiente universitario. Inoltre ogni Dipartimento offre un servizio di tutorato alla pari, in cui degli studenti “senior” si mettono a disposizione degli studenti più giovani per fornire informazioni di qualsiasi genere e per aiutare a sciogliere dubbi e difficoltà di carattere sia organizzativo sia didattico.