Salone Satellite Talento under 35

di Stefania Consenti

"Ogni volta è un’emozione nuova, intensa. Come se non fossero passati 24 anni". Marva Griffin Wilshire, venezualana, milanese di adozione, ideatrice e fondatrice del Salone Satellite che troviamo all’interno del Salone del Mobile.Milano, padiglioni Euroluce 13-15, non nasconde la sua impaziente attesa per dare spazio, ancora una volta, ai designer under 35. Oggi finalmente è arrivato il momento. Di ’figliocci’ sparsi per il mondo che le devono tutto, ce ne sono tantissimi. Crasset, Nendo, Satyendra Pakhalé, Sebastian Wrong, Big-Game, Francesca Lanzavecchia…tanto per citarne solo alcuni. Lei ha creduto in loro per prima, quando le porte delle aziende si chiudevano e il prototipo restava in laboratorio.

E invece al Satellite hanno trovato casa, per poi spiccare il volo...

"Di nomi per carità, non ne faccio, li fate voi giornalisti, non amo fare differenze. Ma quando leggo sui giornali che ce l’hanno fatta sono felice...con alcuni mi sento costantemente, comunque sono passati dal Salone Satellite oltre 14mila giovani creativi di 54 Paesi del mondo".

C’è qualche edizione che le è rimasta più impressa delle altre?

"Difficile rispondere. L’ultima...è che ogni anno cambia il tema. Resta invariato il carico di entusiasmo".

Le novità che vedremo da oggi?

"Sono 550 i protagonisti di questa edizione del Satellite che provengono da 31 Paesi, e ventotto le Scuole e Università di designer presenti, che formano i futuri creativi, in arrivo da 18 Paesi. Abbiamo posto una domanda precisa, ossia in che direzione va il design e sono molto curiosa, quasi quanto voi, di scoprire il risultato, in questa settimana del Salone. Hanno uno spazio di 24 metri nel quale potranno esprimere la loro creatività".

Negli anni proprio la nascita e l’affermazione di nuove scuole e corsi dedicati alla disciplina del design ha preso piede proprio a partire dagli anni fondativi del SaloneSatellite...

"Fin dalla sua prima edizione, la Manifestazione ha dedicato loro spazio e visibilità. Facendo emergere attitudini, talenti, voci singole. E l’anno prossimo saranno 25 anni del SaloneSatellite".

Un cenno sull’allestimento che i visitatori avranno modo di vedere.

"Si ispira alla luce naturale e ciò che rappresenta. Gli spazi del Salone Satellite Award, giunta alla 12esima edizione, saranno contraddistinti dalla presenza di sole e luna... due le piazze con un’installazione speciale, con grandi telescopi che permetteranno di ammirare un cielo che riflette il presente e e il futuro del design. Inoltre per omaggiare i designer e le aziende della luce abbiamo allestito una mostra speciale, ’Sate… Light. 1998-2022 SaloneSatellite Young Designers’ con tutti i pezzi migliori disegnati dai giovani talenti che negli anni hanno preso parte alle varie edizioni del SaloneSatellite. Pezzi prodotti grazie alla collaborazione con le tante aziende che hanno scommesso su di loro. Quando dico che mi emoziono, penso a questo, a quel momento magico nel quale c’è l’incontro fra un giovane pieno di idee, con un prototipo, e le aziende, che qui vengono a caccia di talenti".

C’è grande attesa, oggi alle 15,30, per il talk ’Capire il futuro’ di Gaetano Pesce, scultore, designer e architetto italiano, da anni di base a New York.

"Nello spazio dell’Arena del Salone Satellite verrà a raccontare la sua lunga carriera. Indelebile il suo apporto interdisciplinare al mondo del progetto. Per i giovani una fonte di ispirazione, energia, passione".

Ci sono molte aspettative su questa edizione del Salone del Mobile...

"Abbiamo girato in lungo e largo con la presidente Maria Porro per sponsorizzarlo e ovunque abbiamo trovato un grande entusiasmo. In India, poi, mi sono commossa, per gli apprezzamenti e le manifestazioni di interesse. L’ambasciata italiana si è anche data molto da fare per snellire le procedure per i visti. Sono sicura che tutti quelli che oggi sono venuti non resteranno delusi per l’alta qualità della proposta messa in campo".

Si respira aria di futuro al Salone Satellite: le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale sono in cima alle preferenze.

"Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. E goderci questo Salone".