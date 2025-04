Qashqai e le zero emissioni

La nuova Nissan Qashqai spicca per la calandra anteriore più ampia e moderna e un nuovo design per i gruppi ottici, sia anteriori che posteriori. Anche le dimensioni sono cresciute rispetto alla prima serie: l’auto è più lunga di 10 cm e il bagagliaio ha una capienza base di 504 litri, che arrivano a 1.447 abbattendo i sedili. Cinque gli allestimenti disponibili. Parlando di motore, sono quattro le diverse motorizzazioni tra cui scegliere. Le versioni Mild-Hybrid da 140 e 158 CV offrono una buona efficienza, con la possibilità di scegliere il cambio automatico CVT e la trazione integrale sul modello più potente. La vera novità, però, è rappresentata dall’e-POWER da 190 CV, un sistema dove il motore benzina ricarica l’elettrico, garantendo così un’esperienza di guida a zero emissioni locali senza dover mai collegarsi a una colonnina.