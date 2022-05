Obiettivo seconda stella

di Giulio Mola L’attaccante Divock Origi (a parametro zero, quadriennale da quattro milioni di euro a stagione) tanto per cominciare. E poi innesti in difesa e a centrocampo, di qualità e seguendo una saggia politica societaria che da tempo ha deciso di investire sui giovani. E questo a prescindere dal probabile passaggio di consegne fra Elliott e il fondo RedBird. Si va avanti nel segno della continuità, dunque, e l’assalto alla seconda stella (un altro meraviglioso e affascinante derby con l’Inter) è già iniziato. Vero, gli eventuali nuovi azionisti di maggioranza diranno la loro, ma nulla verrà stravolto. E fgli uomini-mercato Paolo Maldini e Ricky Massara hanno le idee chiarissime. Già da alcuni giorni lavorano su due tavoli: da una parte definire trattative ben avviate, dall’altra “blindare“ giocatori fondamentali. Theo Hernandez ha rinnovato da tempo, ora toccherà a Bennacer e soprattutto a Leao. Il prolungamento fino al 2026 col giovane talento portoghese (scadenza di contratto nel 2024) è un punto di partenza fondamentale per tutti. Per convincere l’attaccante verrà proposto un rinnovo a circa 5 milioni a stagione (più del triplo rispetto a quanto guadagna ora). Senza dimenticare che c’è una clausola rescissoria da 150 milioni che fa stare tutti tranquilli. Per ora. Detto dell’ex attaccante del Liverpool Origi, che da mesi era nel mirino della dirigenza rossonera, c’è anche un piano concreto per coprire alcuni ruoli scoperti. Con la partenza degli svincolati Kessie e Romagnoli si vengono a creare due buchi in mediana e nel reparto arretrato. Perciò si accelera per un doppio colpo con il Lille, ovvero Botman-Renato Sanches. Si lima sul prezzo, i rossoneri vogliono pagare in tutto cinquanta milioni, i francesi ne chiedono dieci, alla fine cinque, in più. Comunque Renato Sanches pare aver già detto sì a 4,5 milioni per quattro anni e prenderà il posto ...