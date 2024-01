WP Lavori in Corso. L’outdoor sofisticato anche per la... città

di Eva Desiderio

È un gruppo innovativo eppure legato alle tradizioni vere WP Lavori in Corso, fondato nei primi anni Ottanta da Giuseppe Calori a Bologna con la figlia Cristina Calori che oggi è la visionaria presidente e ad. Un concetto di moda innovativo eppure di una travolgente classicità nell’ambito dell’abbigliamento outdoor e oggi anche da città visto come ormai gli stili e le storie si mescolano in una desiderata e ritrovata personalità ed individualità del vestire. Marchi storici che ritrovano nuova vita e linfa nuova, un amore per la natura e la protezione dalle intemperie che si fonda su una cultura del rispetto e di quello stile che vuole durare nel tempo, mai effimero e sempre utile.

Come nel caso di Filson, marchio dell’heritage dell’american style per l’aria aperta, con valori di brand che datano dal 1897 ma che di recente è entrato a far parte della ’famiglia’ WP Lavori in Corso, con capi destinati a durate nel tempo. Per questo da subito i materiali selezionati da Filson sono stati i migliori, a partire dalle origini, durante la Grande Corsa all’Oro del Klondike. Filson, con i suoi capi realizzati con materiali di alta qualità, per diventare presto sinonimo di affidabilità, soddisfazione e valori onesti. Da oltre 125 anni, Filson continua ad offrire qualcosa di unico e inestimabile ai suoi clienti: qualità, comfort, protezione e durata che non passano mai di moda.

A Pitti Uomo 105 da oggi Filson presenterà le sue classiche borse in tin cloth evergreen, le coperte di lana spessa dai toni rustici made in Usa e ai suoi iconici capispalla quali la Dry tin cruiser, la Mackinaw cruiser, il Vest, le Down Cruiser, i lined wool cape coat, i hooded lined cruiser, i lined wool packed coat. Le camicie in flanella a scacchi con tasche sul davanti, le Flannel Guide Shirt e le Vintage Flannel Work Shirt, sono declinate in vari colori, dal rosso al blu al verde al marrone al camou. La parte down presenta nuove silhouette nel waxed down barn coat e nel waxed down parka blu e ocra.

Altro marchio nel portafoglio di WP Lavori in Corso di Cristina Calori, che non smette mai di fare scooting nel mondo a caccia di griffe da far rivivere nel contemporaneo e di talenti nuovi, spesso i sofisticati creativi giapponesi, è Blundstone che per questa FW 24 oltre ai modelli Classic e Vegan aggiunge gli Heritage, gli All Terrain e gli Active, in modo da segmentare la propria offerta, sia maschile che femminile, del prodotto in varie famiglie, accessibili a qualsiasi fruibilità, sia essa outdoor che cittadina, che da parte di un intero nucleo famigliare, passando dallo studente per arrivare fino al manager.

E infine la classe inglese, senza tempo e senza età né confini, di Barbour, marchio amatissimo dalla famiglia reale inglese, prima la Regina Elisabetta e ora Re Carlo. A Pitti Barbour presenterà la collaborazione con Baracuta, i due marchi britannici leader nel settore del lifestyle e del patrimonio culturale inglese sempre nel portafoglio di WP, che collaborano per la seconda volta insieme per la realizzazione di una Capsule Collection per l’autunno-inverno 2024. La collaborazione unisce i due marchi ’English style’ e celebra la One and Only Original Harrington Jacket di Baracuta, conosciuta in tutto il mondo come G9. La collezione reimmagina questo stile iconico con i dettagli caratteristici di Barbour per creare un’interpretazione contemporanea di un classico molto amato, fondendo tradizione e modernità.

Con una sinergia perfetta, la collaborazione Barbour x Baracuta celebra la quintessenza del patrimonio britannico di Baracuta con il Dna radicato di Barbour e le sue classiche caratteristiche funzionali.Tutte le giacche sono dotate di tasche multiple e di caratteristiche tipiche del marchio, come la fusione dei tartan Barbour e Baracuta all’interno della fodera. Lo stile e la silhouette classici si ispirano ai particolari dei capi Baracuta e ai capi storici di Barbour, quali il Bedale, i gilet e i Parka, con vestibilità oversize. Altra collaborazione che sarà presente quella con Tokihito Yoshida e la sua declinazione nelle wax jacket limited edition Barbour Beacon Heritage.