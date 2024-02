A volte ritornano: il cardigan con la zip

In tempi di clima incerto a capriccioso, con le stagioni che hanno mutato volto e temperature, vestirsi a strati appare un’ottima strategia. Le ultime tendenze moda lo confermano riportando in primo piano cardigan e maglioni con la zip e capispalla stratificati. Il focus qui è il cardigan con la zip, la vicinanza a una classica felpa con la cerniera lo rende sport quando basta, potremmo dire che è una versione primaverile dei maglioni con zip che la fanno da padrone quest'inverno nei guardaroba femminili e maschili. Tocca a tessuti e i dettagli, invece, avvicinare questo capo dall'anima decisamente sportiva alle atmosfere quiet luxury. E’, in effetti, un capo che dire versatile è poco: funziona con una varietà di outfit, è unisex ed è perfetto col freddo come in primavera. Se fa caldo, poi, lo si porta aperto con facilità.

Dalla mattina alla sera, il cardigan sinonimo di comfort ed eleganza casual-chic e informale

E' stato il trend “soft power” a riportare alla ribalta il cardigan, fino a poco tempo fa considerato capo tipicamente da “terza età”, riscoperto come capo decisamente tranquillizzante e confortevole, caldo e sfruttabile in svariate occasioni. Dalla mattina alla sera, il cardigan è sinonimo di comfort ed eleganza casual-chic e informale, il cardigan con la zip può essere facilmente e splendidamente abbinato tanto con un abito sottoveste, per la sera, così come con pantaloncini e t-shirt nelle giornate ventilate in spiaggia o anche intorno al collo per il tempo libero. Oversize sopra top corti, aderente e fittante sopra un pantalone e o un jeans largo. Ce n’è per tutti i gusti. Quelli in cashmere, preferibilmente riciclato, sono morbidissimi al tatto, il che è un valore aggiunto se lo si indossa con un top smanicato, e in grado di dare una sensazione di calore senza appesantire

La proposte dei brand

Per farci un'idea dei molteplici volti che questo capo, apparentemente così scontato, può assumere guardiamo ad alcune proposte dei brand, un'occhiata che può essere sempre utile prima di una sessione di shopping per indirizzare i desideri in fatto di cardigan. Sul sito di moda on line net-a-porter.com la Rhea cashmere-blend jacket del brand newyorkese Khaite dà sin dal primo sguardo un'idea di comfort senza rinunciare alle atmosfere sensuali, con le sue maniche a blouson oversize che si arricciano piacevolmente sui polsini. Ha una vocazione spiccatamente sportiva, ma non per questo meno chic ed elegante, il Roxbury Zip-Through Sweat, una delle proposte bestseller del brand Varley, fondato nel 2015 dai coniugi Lara e Ben Mead, con sede tra Londra e Los Angeles che propone capi sofisticati e sobri in piena atmosfera quiet. Sempre da Varley la Putney Knit Jacket, pensato come un capo essenziale della stagione e per un outfit a strati caldo e contemporaneo. Decisamente sensuale una delle proposte di Courrèges: la Zip-detailed ribbed-knit cardigan, un capo in morbidissima maglia a coste, quasi basico, che diventa sovversivo con la sua silhouette fittata e cerniere sul davanti e sulle spalle che possono essere regolate a piacimento. E' rinomata la qualità eccellente dei tessuti di Loro Piana, brand italiano da sempre attento al lato sensoriale dei tessuti e all'eleganza garbata del design. Fra le proposte della nuova collezione, pensata come un dialogo immaginario con il Giappone, spicca il cardigan con zip Engadin: passepartout per il guardaroba è realizzato in filato di cashmere con lavorazione jacquard e la sua vestibilità regolare, con le maniche leggermente a palloncino. Divertente e dall'anima street, il cardigan con zip proposto dal Gucci, in misto lana con una consistenza tattile e visiva da popcorn, versione rivisitata dei classici modelli bomber universitari. Le maniche e il colletto sono messi in risalto da una versione lavorata a maglia della fettuccia caratteristica dell'etichetta e applicati con l'iconico motivo "GG". Suggestioni sportive ma anche metropolitane e innegabilmente eleganti per il cardigan bianco in alpaca con zip di Prada, arricchito sul petto dal un morbido inserto in montone. Ultima ma non ultima la splendida proposta di Alexander McQueen: il Cable-knit wool-blend cardigan in avorio è lavorato a trecce, realizzato in morbido e pesante misto lana con inserti in cashmere e ha un maxi colletto e un peplo sapientemente realizzato con pieghe godet.