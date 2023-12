’Amabile’ regina social. Martina Strazzer apre il primo pop-up

Amabile Jewels approda per la prima volta in-store a Milano all’interno di Rinascente Milano piazza Duomo. Il brand di gioielli fondato e disegnato da Martina Strazzer, content creator da 1,5M su TikTok, approda nel Department Store del lusso con uno spazio dedicato nell’ambito del progetto Jewel Market, che unisce in una sinergia di colori i più importanti brand del mondo Jewel, aperto per tutto il mese di dicembre fino all’8 gennaio al quinto piano dello store di Milano. Amabile Jewels vi presenta una selezione dei modelli più iconici e più amati, tra questi Charmi Blu, Lovli Luce e la Collezione Evermore.

"Sono estremamente felice di annunciare l’apertura del primo punto vendita fisico Amabile. Dopo anni esclusivamente online, questo segna un momento significativo nella nostra storia. Finalmente, i clienti potranno vivere l’esperienza Amabile di persona, toccare i prodotti e condividere con noi questo nuovo capitolo emozionante", spiega Martina Strazzer.

Tutto ha preso il via infatti da TikTok, dove Martina ha iniziato durante la pandemia nel 2020 e che ancora oggi è il canale principale per comunicare con il proprio target, alle proprie clienti, piattaforma dalla quale l’azienda da sempre si sviluppa. "Sono anche molto felice – aggiunge – di poter lanciare dal mio primo pop-up una collezione legata a un tema di grande attualità a me molto caro, quello dell’amore dannoso".