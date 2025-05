Il mondo dell’ortofrutta al Macfrut: "Una fiera che guarda al futuro"

Espositori e visitatori da tutto il mondo, l’intera filiera ortofrutticola rappresentata dai principali operatori del settore e ancora delegazioni istituzionali, esperti scientifici e volti noti dello sport e dello spettacolo. Tutto per intercettare tendenze, tracciare rotte e anticipare i tempi in un mondo come quello attuale nel quale muoversi in anticipo nella giusta direzione è risolutivo. In quest’ottica ieri mattina nei padiglioni dell’Expo di Rimini le parole del Ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida erano decisamente pertinenti: "Macfrut è una fiera che guarda al futuro". Lollobrigida è intervenuto nel convegno inaugurale della manifestazione che proseguirà fino a domani sera, promosso da Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) moderato dal vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini e dedicato al tema dell’importanza di preservare e ottimizzare gli utilizzi dell’acqua, primaria risorsa dalla cui gestione dipenderà il futuro del pianeta. "Macfrut è una fiera che si apre al futuro – ha dunque ribadito il Ministro - Si apre a Nazioni, soprattutto africane, che rappresentano per il sistema agricolo italiano una grande opportunità. In Africa c’è molta terra e c’è anche possibilità di lavorarla. Insieme possiamo costruire occasioni di sviluppo e costruire opportunità per entrambi. Il futuro offre delle opportunità e rappresenta una sfida per l’agricoltura e l’ortofrutta italiana. Qui a Macfrut c’è un momento di confronto e di lavoro, utile e franco, e questa fiera internazionale, ormai consolidata, è il luogo ideale dove trovare soluzioni per far crescere l’agricoltura italiana".

A fare gli onori di casa è stato il presidente Renzo Piraccini. "Chi frequenta Macfrut si è reso conto dell’esplosione della manifestazione dopo il Covid, grazie anche alla collaborazione con Agenzia Ice. La sinergia con FieraAvicola ci ha permesso di realizzare un vero grande hub del settore agrifood in grado di attrarre operatori da tutto il mondo. Macfrut è la vetrina della filiera ortofrutticola italiana, settore cardine del nostro Paese con un valore di 19 miliardi che sale a oltre 60 se prendiamo in esame l’intera filiera. E proprio la filiera è il punto di forza del sistema ortofrutticolo del nostro Paese che ha trovato in Macfrut la sua vetrina ideale in rappresentanza di tutti gli anelli, dal seme alla tavola". Al taglio del nastro era presente anche il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale: "Macfrut rappresenta una grande opportunità di portare persone, energie ed economia nel nostro territorio, ma prima di tutto è un’occasione per mostrare al mondo una parte significativa della nostra produzione nell’ortofrutta, settore nel quale la nostra regione è uno dei grandi protagonisti internazionali. La filiera qui vale oltre un miliardo di euro e comprende non solo la produzione agricola, ma anche tutta l’industria connessa: meccanizzazione, trasformazione, ricerca. È un pezzo fondamentale della nostra identità, ma è anche uno dei settori che oggi ha più bisogno di sostegno. Gli ultimi anni sono stati difficili, segnati da eventi climatici estremi e da una perdita di competitività dovuta a costi troppo elevati. Abbiamo bisogno di fare di più".

La novità dell’anno è stata l’arena ‘Healthy Food’, uno spazio nel quale la divulgazione scientifica è abbinata alle testimonianze di ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo. A tenere a battesimo la rassegna ieri mattina sono state l’attrice Manuela Arcuri e l’ex schermitrice pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali, madrina di Macfrut. La fiera continua ovviamente a restare un appuntamento dedicato ai professionisti di tutta la filiera ortofrutticola, allargando però lo sguardo anche al mondo dei consumatori, insistendo sull’importanza della sana alimentazione - nella quale frutta e verdura non possono prescindere – per seguire coretti stili di vita. Quelli attraverso i quali non solo si può vivere più a lungo, ma lo si può fare sentendosi meglio. Il futuro, appunto".