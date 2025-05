Africa protagonista al Macfrut: "Questa fiera è meravigliosa"

Lo spirito di Macfrut si respira passeggiando tra gli stand di una rassegna che è ormai diventata un punto di riferimento per il panorama dell’ortofrutta mondiale. Lo spirito è nei prodotti esposti, nei macchinari in funzione che effettuano dimostrazioni a ciclo continuo e nelle aree che ricostruiscono campi da coltivare all’interno dell’Expo di Rimini. Ma soprattutto è nei volti delle delegazioni arrivate in Romagna da ogni latitudine, per parlare un’unica lingua, quella che accomuna una filiera che parte col seme che germoglia nel terreno e arriva al prodotto servito sulle tavole dei consumatori di tutto il pianeta. Passando per la lavorazione del prodotto, il suo imballaggio e il trasporto.

Dopo il taglio del nastro che martedì mattina aveva visto protagonista il Ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Francesco Lollobrigida, ieri si è replicato col collegamento online col vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, ospite di Anbi Emilia Romagna e che è intervenuto nell’ambito di un convegno dedicato all’acqua: "L’acqua è vita - ha commentato Tajani – e per questo realizzare progetti che possano migliore la gestione di questa risorsa è e sarà sempre più cruciale, in Italia come all’estero. Vale ovviamente anche per l’agricoltura che sempre più spesso sarà chiamata a svilupparsi anche in aree difficili. Affrontare al meglio questo genere di sfida sarà decisivo".

Gli appuntamenti dal respiro internazionale si stanno in ogni caso susseguendo a ritmo continuo nell’arco della tre giorni che culminerà oggi. Merita per esempio di essere citato l’incontro curato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, nel quale è stata annunciata l’apertura del bando per la costruzione del centro agroalimentare di Manica, in Mozambico. Si chiamerà Caam e l’Italia è candidata a essere il principale partner in questo progetto di cooperazione internazionale che si inserisce nel Piano Mattei e che ha determinato un supporto finanziario del nostro Paese verso lo Stato africano di 35 milioni di euro.

A Rimini è arrivato anche l’ambasciatore della Namibia Albertus Aochamub, presente per il terzo anno consecutivo: "Macfrut is wonderful - ha dichiarato col sorriso – L’esperienza è meravigliosa, questa è la miglior fiera dell’ortofrutta mai visitata. Siamo molto felici di collaborare. La nostra agricoltura vanta delle eccellenze come i datteri e l’uva, seguiti da banane, mirtilli, melagrane e mele. Quello che vorremmo fare, attraverso la nostra partecipazione al Macfrut, è attrarre e invitare nel nostro Paese gli investitori italiani".

La fiera infine da quest’anno rappresenta anche l’occasione per trattare in maniera divulgativa, ma senza perdere l’autorevolezza dell’approccio scientifico, il tema della sana alimentazione. Negli spazi di ‘Healthy Food’ ieri pomeriggio sono per esempio intervenute la showgirl e conduttrice televisiva Justine Mattera e la modella e attrice Mercedezs Henger. Con la moderazione di Federica Mosconi e gli interventi in cucina dello chef Mariano Guardianelli, Edoardo Mocini, responsabile della sezione giovani della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione ha affrontato il tema della sana alimentazione. L’intento è infatti quello di andare oltre il solo – e ovviamente preponderante – tema legato agli affari, allargando lo sguardo anche sul cruciale apporto che frutta e verdura possono conferire all’organismo umano in termini di qualità della vita. Perché il rilancio dell’ortofrutta di qualità va ben oltre le necessità del commercio.