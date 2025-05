Macfrut capitale dell’ortofrutta. La ciliegina sulla fiera è la Marini

Il bilancio di una fiera non può essere solo una questione di numeri. Per raccontare Macfrut, che ieri ha visto calare il sipario della sua edizione numero 42, tutte sotto l’egida di Cesena Fiera, serve partire dalla portata di una manifestazione sempre più internazionale e che è stata capace di riunire nei padiglioni dell’Expo di Rimini delegazioni di espositori e di compratori giunte da ogni continente. Ma non solo loro. Da Macfrut quest’anno è infatti passato anche il mondo dello spettacolo e dello sport, rappresentato da personaggi di primissimo calibro, che hanno scelto di raccontarsi negli spazi di ‘Healthy Food’, arena del cibo sano e salutare, insieme ad autorevoli scienziati e a chef di fama nazionale.

Ieri, a chiudere in bellezza è stata Valeria Marini, accompagnata dal ballerino Raimondo Todaro e dal cantante Mirko Casadei: "Adoro la frutta – ha commentato la showgirl - che insieme alla verdura non possono mai mancare nella mia alimentazione quotidiana, questi alimenti vanno considerati come veri e propri elisir di lunga vita. Il kiwi è tra i frutti che prediligo, è molto completo ed è ormai considerato a tutti gli effetti un superfood, ricchissimo di vitamina C. La vita è ancora più bella con frutta e verdura".

Raimondo Todaro ha invece raccontato come nella sua carriera di ballerino l’alimentazione abbia sempre rivestito una grande importanza. "Prima delle gare che possono durare anche molte ore, il piatto più indicato come sanno gli sportivi resta la pasta in bianco condita con olio e Parmigiano. Oggi dopo gli allenamenti non mi mancano mai banane (ricche di potassio e grandi alleate contro i crampi) e frutta secca, soprattutto pistacchi e noci, comodi da portare ovunque. Da buon siciliano amo molto anche tutte le verdure di stagione".

Al termine del talk è seguita la degustazione a cura dell’associazione CheftoChef Emilia-Romagna Cuochi. Massimiliano Poggi ha proposto un antipasto tutto vegetale: insalata di kiwi verde, tarassaco e rape rosse in agrodolce condita con yogurt al rafano. A Mirko Casadei e ai suoi musicisti è invece toccato il compito di chiudere gli appuntamenti del salone Healthy Food Show con ‘Romagna Capitale’, un grande classico della nostra terra e perfettamente a tema col contesto. Perché sì, in questi tre giorni, la Romagna, con Macfrut, è stata capitale. Dell’ortofrutta.

Poi però di numeri bisogna parlare, perché i dati forniti ieri pomeriggio da Macfrut parlano di oltre 61mila le presenze, con un incremento del 10% sul 2024. Il tutto in un contesto fatto di 1.400 espositori, il 40% dei quali sono arrivati dall’estero. "E’ stata un’edizione entusiasmante – è stato il commento a caldo del presidente Renzo Piraccini – Un entusiasmo riscontrato tra gli operatori che hanno toccato con mano la grande qualificazione della fiera nelle ultime edizioni. Macfrut rappresenta la vetrina dell’ortofrutta italiana nel mondo, capace di presentare tutta la sua forza di filiera. Avere in Italia una grande manifestazione internazionale rappresenta non solo una grande vetrina, ma uno strumento di politica industriale. L’appuntamento è al prossimo anno quando la fiera verrà anticipata dal 21 al 23 aprile".