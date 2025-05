Macfrut, gran finale. Le ricette vincenti di sportive e showgirl

Parlare di sana alimentazione e dell’impatto che questa può avere nella vita delle persone è ormai all’ordine del giorno. Un conto però è ribadirlo, un altro è riuscire a far passare il messaggio in maniera efficace. In quest’ottica un ruolo cruciale possono giocarlo volti noti del panorama della tv e dello sport, che col loro carisma, affiancato dall’affidabilità dei divulgatori scientifici, rappresentano un mix vincente in quanto ad aspetti motivazionali.

E’ l’approccio che ha scelto Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta organizzata da Cesena Fiera e in corso di svolgimento all’interno dei padiglioni dell’Expo di Rimini. Ieri, seconda giornata dell’evento, i protagonisti sono stati – tra gli altri - Stella Menna, tennista professionista e fondatrice di @unastellaincucina, Annalisa Minetti, cantautrice e atleta paralimpica, la show girl e conduttrice televisiva Justine Mattera e la modella e attrice Mercedezs Henger.

Proprio quest’ultima ha sottolineato come il mondo dello spettacolo aiuta a rendere l’alimentazione un alleato per il successo: "Lavoriamo con la nostra immagine e se è vero che siamo anche ciò che mangiamo, allora farlo in modo corretto, vario ed equilibrato non può che essere d’aiuto. A livello personale, amando più le verdure che la frutta, quando posso non manco mai di farlo". Stessa certezza anche per Mattera che ricorda come "la mia vita alimentare, non certo da oggi, si caratterizza per una dieta sana, equilibrata, basata sulla diversità ma con una grande importanza rivolta al fresco, al mondo ortofrutticolo. Tutto questo condito con un’attività fisica continua". Gli incontri sono stati moderati da Federica Mosconi.

Oggi, ultimo giorno di Macfrut, il sipario su Healty Food si aprirà alle 11 con Valeria Marini, il ballerino Raimondo Todaro e Mirko Casadei. Il cuore pulsante della fiera è però quello che batte tra gli stand di delegazioni arrivate in Romagna da tutto il mondo per mettere al centro il presente e il futuro del mondo dell’ortofrutta. In queste ore si contano già a migliaia gli incontri commerciali organizzati (e in tanti casi pianificati con largo anticipo grazie all’innovativa piattaforma digitale che Macfrut mette a disposizione dei partecipanti).

Ottimizzare i tempi significa anche ricavare l’opportunità di partecipare a incontri formativi dedicati a un settore in continua evoluzione e costantemente messo alla prova da nuove sfide che per essere vinte devono essere comprese in fretta e se possibile anche anticipate. Tra i vari incontri andati in scena ieri c’è per esempio stato quello che ha coinvolto, con un collegamento online, il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, ospite di Anbi Emilia Romagna, intervenuto nell’ambito di un convegno dedicato all’acqua.

La fiera chiuderà i battenti questo pomeriggio, dando appuntamento al 2026, non prima però di aver trattato diversi altri aspetti. Anche oggi proseguono infatti gli incontri di respiro internazionale: ci saranno, solo per citare alcuni eventi, un simposio sulle biotecnologie, uno sulle patate, diversi appuntamenti nell’area ‘Berry’ e un approfondimento dedicato al castagno. Prosegue pure il Simposio Internazionale Mediterraneo Piante Medicinali e Aromatiche, si parlerà di fotovoltaico e verranno infine organizzati tour guidati in alcune realtà d’eccellenza del nostro territorio.