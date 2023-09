In una terrina sbattete le uova assieme al semolino, al parmigiano, alla noce moscata e a un pizzico di sale e di pepe. Fate sciogliere il burro, poi incorporatelo al composto di semolino, avendo cura di versarlo a filo. Continuate a mescolare, fino a ottenere una pastella omogenea. Bagnate, strizzate e asciugate un foglio di carta forno e usatelo per rivestire una teglia di 25x30 cm. Trasferite l'impasto nella teglia, livellatelo bene e cuocete il semolino in forno caldo a 180°C per circa 20 minuti, fino a quando la superficie apparirà bella dorata. A cottura ultimata, sfornate il composto e lasciatelo raffreddare; rovesciate, quindi, la teglia su un tagliere per sformare il panetto così ottenuto e tagliatelo a cubetti di circa 1x1 cm. Poco prima di servire, portate a bollore il brodo, spegnete il fuoco, tuffatevi i cubetti di semolino e servite subito in tavola. Di questo piatto, tipico dell’Emilia Romagna, ne esiste una versione simile nelle Marche che prende il nome di "Pasta reale".