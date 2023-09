Tritate il sedano, una carota e una cipolla e metteteli in una casseruola insieme ai borlotti. Coprite con acqua fredda, salate e portate a bollore. Cuocete a fiamma bassa per 30 min. Nel frattempo tagliate le patate, la carota restante e la zucca a cubetti. Tritate la cipolla, eliminate la costa centrale del cavolo nero e fatelo a pezzetti. Scolate i fagioli, conservandone l'acqua e le verdure di cottura. Frullatene la metà, insieme alle verdure con cui sono stati cotti, unendo l'acqua per ottenere una crema omogenea. Tenetene da parte la metà. In una pentola capiente preparate un soffritto con l'olio e la cipolla tritata e aggiungete le verdure a tocchetti. Fate rosolare qualche minuto e poi unite il passato di fagioli, mescolate e cuocete per circa 40-50 minuti, fino a quando le verdure saranno tenere, unendo qualche mestolo dell'acqua di cottura. Verso fine cottura unite i fagioli rimasti, mescolate e aggiustate di sale e pepe. Servite la zuppa frantoiana insieme a fette di pane.