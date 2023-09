Per la ricetta di questo primo della cucina tradizionale marchigiana non servono che pochi e semplici ingredienti: i maccheroni (detti appunto Vacculotti), la sapa (uno sciroppo concentrato d'uva), noci sgusciate e tritate, pangrattato, olio extravergine di oliva, sale e pepe nero macinato. Una volta cotta la pasta dovete incorporare, mescolando, tutti gli altri ingredienti, aggiungendo, se necessario, un po’ di acqua di cottura. A questo punto, prima di portare in tavola, i Vacculotti possono essere conditi con una ulteriore macinata di pepe. La ricetta classica può essere personalizzata nei modi più disparati: con un'aggiunta di acciughe, olive e prezzemolo tritato o di ricotta e parmigiano grattugiato. Questo piatto, caratteristico della regione Marche, è tipico durante il periodo della vendemmia, in particolare nel comune di Rosora (provincia di Ancona) dove, solitamente a metà ottobre, viene celebrata la Festa della sapa.